A Plague Tale e Mario + Rabbids são destaques nos lançamentos da semana

A Plague Tale: Requiem e Mario + Rabbids Sparks of Hope são os destaques nos lançamentos da semana. A aguardada sequência do game de aventura A Plague Tale: Innocence com suas hordas de ratos e a nova aventura da turma de Mario ao lado dos loucos coelhos Rabbids são acompanhadas pelos novos cavaleiros da noite de Gotham Knights. Além disso, chegam também a versão estendida do popular RPG Persona 5 Royal , a coletânea de Uncharted para PC e muitos outros títulos. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

A Plague Tale: Requiem continua a contar a história de Amicia e Hugo em meio à Inquisição e hordas de ratos — Foto: Divulgação/Focus Entertainment

A Plague Tale: Requiem - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

Após os eventos do primeiro jogo, os irmãos Amicia e Hugo viajam para o sul da França, em Provença, e saem em busca de uma ilha misteriosa que possa ter uma cura para a maldição Prima Macula. Durante o game de aventura, jogadores irão mais uma vez enfrentar a inquisição e as terríveis hordas de ratos. No entanto, Amicia está mais preparada e ganhou habilidades de combate que permitem eliminar inimigos furtivamente ou abatê-los com sua besta ou atiradeira. Hugo também poderá utilizar seus poderes para controlar a horda de ratos a seu favor, porém isso terá um algo custo para ele.

A Plague Tale: Requiem está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 299,90, para Xbox Series X/S por R$ 299,95 e para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG por R$ 169,90. O game também fica disponível já no lançamento via Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 20 de outubro - SW

A paz havia voltado ao Reino dos Cogumelos depois de Mario + Rabbids Kingdom Battle, porém, uma nova ameaça agora paira sobre todo o universo. Uma criatura maléfica chamada Calamita pretende utilizar o poder dos Sparks, uma espécie de mistura entre Lumas e Rabbids, para dominar a galáxia.

Apenas Mario e seus amigos poderão impedi-la, agora com novos integrantes no grupo como Bowser, Rabbid Rosalina e uma nova guerreira chamada Edge. As batalhas estratégicas em turnos do primeiro jogo retornam, mas agora com maior liberdade de movimento para jogadores em seu turno. Mario + Rabbids Sparks of Hope será exclusivo do Nintendo Switch, saindo a R$ 299,99.

Mario + Rabbids Sparks of Hope coloca Mario e seus amigos mais uma vez ao lado dos Rabbids contra uma ameaça intergaláctica — Foto: Divulgação/Ubisoft

Gotham Knights - 21 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

A cidade de Gotham City perdeu seu Cavaleiro das Trevas e caberá aos membros restantes da Bat-família impedir que a Corte das Corujas e outros vilões dominem a cidade. No papel de personagens como Robin, Asa Noturna (Nightwing), Batgirl e Capuz Vermelho (Red Hood), jogadores enfrentarão o crime pelas ruas de Gotham em um RPG de ação em mundo aberto que poderá ser compartilhado em multiplayer cooperativo.

Através de várias noites usuários poderão impedir crimes menores, derrotar capangas e investigar mais, seja para enfrentar vilões ou para revelar as circunstâncias misteriosas por trás da morte de Batman. Gotham Knights fica disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S por R$ 349,99 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 299,99.

Em Gotham Knights heróis como Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood terão que manter a cidade segura após a morte de Batman — Foto: Reprodução/Steam

Persona 5 Royal - 21 de outubro - PS5, XBSX/S, XB, SW, PC

Já disponível anteriormente no PlayStation 4 (PS4), a versão estendida do RPG Persona 5 Royal chega agora a mais plataformas com as aventuras dos Phantom Thieves of Hearts. No game, um grupo de jovens em Tóquio, no Japão, descobre o misterioso poder das Personas que permite que eles entrem em um reino do subconsciente.

No papel do protagonista Joker, jogadores irão liderar um grupo que ajuda pessoas que tiveram seus corações corrompidos pelas trevas ao "roubar" suas emoções negativas. O game traz batalhas em turnos tradicionais e elementos de simulador de vida que permitem formar laços de amizade e até romances. A versão "Royal" adiciona cenas extras, novos locais e uma nova personagem ao bando, a ginasta Kasumi Yoshizawa. Persona 5 Royal chega para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 299,95. O jogo também está incluso no Xbox Game Pass.

Persona 5: Royal traz o aclamado RPG japonês para mais plataformas com extras e a nova personagem Kasumi Yoshizawa — Foto: Divulgação/Atlus

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 19 de outubro - PC

A coletânea Legado dos Ladrões reúne versões dos populares games de ação Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy do PS4 remasterizadas para PC com gráficos melhorados e suporte a 4K e monitores Ultra-Wide. Em Uncharted 4 usuários irão encarar a última aventura de Nathan Drake ao reencontrar seu irmão Sam, que pensava estar morto, e se arriscar em uma última caça ao tesouro.

Já em The Lost Legacy jogadores controlarão Chloe Frazer, personagem de Uncharted 2: Among Thieves, ao lado de Nadine Ross, uma das antagonistas do quarto game. Juntas elas tentarão resgatar um antigo artefato, a Presa de Ganesha, para impedir uma guerra civil na Índia. Uncharted: Legacy of Thieves Collection chegará para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 199,90.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection traz duas grandes aventuras da saga remasterizadas para PC — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Ghostbusters: Spirits Unleashed - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O mais novo game multiplayer assimétrico no estilo de Dead by Daylight traz a famosa franquia dos Caça-Fantasmas em batalhas para capturar forças sobrenaturais. No jogo, quatro participantes controlam uma equipe de caçadores em primeira pessoa com mochilas de prótons, medidor PKE e armadilhas para capturar fantasmas. Enquanto isso, outro jogador em terceira pessoa assume o papel do espírito que precisa assombrar o local e assustar inocentes.

O game conta com a participação de atores originais do filme, como Ernie Hudson, que oferece missões no quartel-general dos Caça-Fantasmas, e Dan Aykroyd, que oferece suporte de sua loja de livros Ray's Occult Books. Ghostbusters: Spirits Unleashed fica disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 147,45 e para PC pela loja digital Epic Games Store por R$ 75,99, com crossplay entre as diferentes plataformas.

Ghostbusters: Spirits Unleashed traz um divertido multiplayer assimétrico para o universo dos Caça-Fantasmas — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef - 20 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Dos mesmos desenvolvedores da série de games Guns, Gore & Cannoli, o estúdio Rogueside traz um game de ação 2D lateral clássico repleto de humor no universo da franquia Warhammer 40.000. No controle de um Orc da Green Tide, jogadores invadirão a cidade colmeia de Luteus Prime com o objetivo de resgatarem seu bichinho de estimação Squig do chefe de guerra Ogruk Gutrekka.

O game conta com visuais desenhados à mão, muita ação e momentos engraçados para jogar sozinho ou em multiplayer com até 4 pessoas, cada qual com classes e armamentos diferentes fiéis ao universo Warhammer 40.000. Shootas, Blood & Teef estáar disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99 e para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG.

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef é um game de ação 2D lateral dos mesmos criadores da série Guns, Gore & Cannoli — Foto: Reprodução/Steam

Marvel Snap - 18 de outubro - iOS, And, PC

O multiverso dos quadrinhos da Marvel se reuniu em um novo jogo gratuito de cartas com partidas velozes para jogar no celular ou PC. Em Marvel Snap usuários podem montar decks de cartas com diversos heróis e vilões como Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, X-Men, entre outros, e disputar quem consegue dominar mais reinos em partidas de 6 turnos.

Cada carta e reino possui poderes próprios que podem afetar os outros combatentes, criando uma disputa acirrada, porém veloz e acessível. Marvel Snap está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS), além de PC pela loja digital Steam.

Marvel Snap é um jogo de cartas competitivo no qual usuários invocam super-heróis para lutar por reinos — Foto: Reprodução/Steam

New Tales from the Borderlands - 21 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O novo game no universo de Borderlands segue os moldes de Tales from the Borderlands da Telltale Games, porém agora sob desenvolvimento da produtora Gearbox Software, que faz também os games de tiro da série. Neste jogo de aventura usuários conhecerão personagens como a cientista Anu, seu irmão ambicioso Octavio e a impetuosa Fran, habitantes da cidade de Promethea, constantemente danificada pela guerra.

Juntos eles tentarão mudar o mundo em uma caçada por uma Vault enquanto escolhem opções de diálogo e tomam decisões que se ramificam em diferentes finais. New Tales from the Borderlands fica disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 199,50.

New Tales from the Borderlands traz um novo elenco de personagens dispostos a tentar fazer a diferença no mundo do game — Foto: Reprodução/Steam

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 18 de outubro - PC

A aventura de Crash Bandicoot através do tempo e do espaço chega agora ao PC pelo Steam, após um tempo disponível para computadores apenas através da Battle.net. Neste game de plataforma sequência dos clássicos do PlayStation One, Crash e Coco atravessam fases em busca de máscaras quânticas capazes de impedir o maléfico Doutor N. Tropy.

Cada máscara adiciona novos poderes para Crash, como mudar a gravidade alternar objetos entre realidades, controlar o tempo e mais. Durante a jornada usuários terão também a ajuda de novos aliados, como uma versão alternativa de Tawna e o vilão Dingodile.

Crash Bandicoot: It's About Time traz o popular jogo de plataforma agora também para a loja digital Steam — Foto: Reprodução/Steam

Norco - 20 de outubro - PS5, PS4

Neste curioso game de aventura no estilo clássico de point and click (apontar e clicar, em português), usuários seguirão os passos de uma jovem chamada Kay, que irá explorar uma versão alternativa da cidade de Norco, em Louisiana, Estados Unidos. Sua missão será encontrar seu irmão Blake, que desapareceu após a morte de sua mãe. Para isso, ela poderá contar com a ajuda de um androide fugitivo. A jogabilidade envolve investigar, conversar e resolver quebra-cabeças enquanto avança pelo enredo. Lançado originalmente para PC, o título fica disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) e terá localização em português brasileiro.

Norco é um jogo de aventura no estilo clássico de apontar e clicar com uma história em Louisiana, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Steam

Second Extinction - 20 de outubro - XBSX/S, XB, PC

O frenético FPS multiplayer Second Extinction irá sair de sua versão em acesso antecipado para finalmente ser lançado, com direito a crossplay. No game, até três usuários podem enfrentar hordas de dinossauros mutantes com um vasto arsenal em uma missão para retomar a Terra. O título é um "jogo como serviço", que apresenta novos conteúdos regularmente e possui um elemento multiplayer social.

O mundo do game reflete a performance de toda a comunidade e, de acordo com o sucesso ou fracasso de suas missões, pode ser retomado ou ficar infestado por dinossauros. Second Extinction está disponível no Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 47,47 e para PC por R$ 47,49 pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store. O jogo também pode ser acessado pelo Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Second Extinction é um divertido game de tiro multiplayer no qual usuários enfrentam dinossauros mutantes como inimigos — Foto: Reprodução/Steam

Them's Fightin' Herds - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Para fãs de game de luta 2D inusitados, Them's Fightin' Herds traz combates entre animais como vacas, renas, alpacas, ovelhas, unicórnios, entre outros, com uma jogabilidade de luta profunda, porém acessível. O jogo é um sucessor espiritual de um fã-game chamado "My Little Pony: Fighting is Magic", baseado no desenho animado "My Little Pony: A Amizade É Mágica", projeto que teve que ser encerrado por requisição da Hasbro, detentora dos direitos da animação.

Them's Fightin' Herds, no entanto, recebeu ajuda da criadora do desenho animado, Lauren Faust, que fez novos designs para os animais lutadores do game. Them's Fightin' Herds está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 147,45 e para Nintendo Switch por R$ 74,95, com crossplay entre as diferentes plataformas.

Them's Fightin' Herds é um jogo de luta incomum, porém profundo, no qual todos os personagens são animais — Foto: Reprodução/Steam

Vampire Survivors - 20 de outubro - PC

Prepare-se para uma noite amaldiçoada repleta de vampiros sedentos por sangue neste jogo independente com elementos rogue-like. Em Vampire Survivors o objetivo do jogador é sobreviver o máximo de tempo possível enquanto é atacado por hordas de monstros por todos os lados, com uma morte terrível iminente.

Durante cada partida o usuário pode acumular dinheiro e pontos para desbloquear mais personagens e artefatos para usar nas próximas aventuras. O game já estava disponível anteriormente em acesso antecipado, mas agora será lançado em versão completa para PC na loja digital Steam.