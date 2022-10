A Plague Tale: Requiem e Chivalry 2 são novidades do Game Pass em outubro

A Plague Tale: Requiem e Chivalry 2 são algumas das novidades para assinantes do Xbox Game Pass em outubro no Xbox Series X / S , Xbox One , Xbox Cloud Gaming e PC. Jogadores podem esperar pela sequência de A Plague Tale: Requiem já em seu lançamento, 18 de outubro, enquanto as violentas batalhas medievais já estão disponíveis a partir desta terça-feira (4). Eles são acompanhados ainda pelo simulador Medieval Dynasty, a clássica série de aventura The Walking Dead e o perfeito RPG para o mês do Halloween, Costume Quest. Confira tudo sobre os games de outubro no Xbox Game Pass e as datas nas quais estarão disponíveis.

Chilvary 2 - Já disponível - Console, PC, Cloud

As intensas batalhas medievais de Chivalry evoluíram em sua sequência com ainda mais violência e uma enorme quantidade de sangue. O game, que pode ser jogado tanto em primeira pessoa quanto em terceira, com visão de seu guerreiro, oferece batalhas entre exércitos com até 64 pessoas ao mesmo tempo, reproduzindo o caos das batalhas medievais. Usuários podem usar armas como espadas, machados, maças, arco e flecha e mais, para causar todo tipo de dano, desmembramento e morte. Uma novidade específica da sequência é a possibilidade de combate à cavalo.

A Plague Tale: Requiem - 18 de outubro - Xbox Series X/S, PC, Cloud

A sequência de A Plague Tale: Innocence continua a seguir a história dos irmãos Amicia e Hugo nas estradas de Provença, na França. Ambos seguirão em busca de uma ilha misteriosa que pode conter respostas para a maldição no sangue de Hugo enquanto continuam a fugir de inimigos como a Inquisição e as hordas de ratos. A jogabilidade furtiva do jogo sofreu uma evolução com um aumento da capacidade de Amicia de enfrentar seus adversários e novos poderes acessados por Hugo que facilitarão sua jornada, mas cobrarão um preço alto pelo seu uso.

Medieval Dynasty - 6 de outubro - Xbox Series X/S

Já disponível no Game Pass do PC, o complexo simulador Medieval Dynasty chega agora também ao Xbox Series X/S. O game apresenta um grande mundo aberto para usuários viverem sua própria aventura e deixarem um legado como uma dinastia. A jogabilidade traz elementos de RPG e sobrevivência tradicionais como construir ferramentas e armas para coletar recursos e caçar, mas também se aprofunda mais que outros games com a possibilidade de erguer toda uma comunidade e formar uma família.

Telltale's The Walking Dead - 6 de outubro - PC

A clássica série de The Walking Dead, da Telltale Games, baseada na série de quadrinhos e TV, chega ao Xbox Game Pass do PC com suas duas primeiras temporadas, cada qual com uma saga completa repleta de decisões a serem tomadas e que podem ser carregadas para a sequência. No primeiro game, usuários acompanham o protagonista Lee Everett, um assassino que escapa da polícia durante o caos do apocalipse zumbi e se torna parte essencial de um grupo de sobreviventes, entre eles uma menina chamada Clementine. No segundo game, usuários seguem Clementine, que precisa aprender a sobreviver por conta própria nesse novo mundo.

Costume Quest - 11 de outubro - Console, Cloud

Para o mês do Halloween, jogadores receberão o divertido RPG temático da Double Fine Productions que se passa em uma noite de doces, fantasias e monstros. No controle de um grupo de crianças com fantasias mágicas, usuários terão que bater de porta em porta pela vizinhança em busca de doces enquanto enfrentam monstros que desejam roubar suas gostosuras. As batalhas são realizadas em turnos como um RPG tradicional, nas quais as fantasias das crianças as transformam em heróis superpoderosos.

Eville - 11 de outubro - Console, PC

Neste game social de investigação e traição semelhante a Among Us, até 12 jogadores entram em uma vila e precisam descobrir quem são os assassinos entre eles antes que acabem todos mortos. Os participantes podem reunir itens para se proteger, fazer poções para se salvarem da morte, mas é recomendado que não fiquem distraídos demais com essas tarefas pois alguém suspeito pode se aproveitar disso. Assim como no popular game mobile, usuários podem fazer reuniões e executar aqueles que acreditam ser os assassinos e os fantasmas dos que já partiram também podem continuar a ajudar no jogo.

Dyson Sphere Program - 13 de outubro - PC

Para fãs de games complexos de simulação, Dyson Sphere Program desafia jogadores a montarem uma megaestrutura capaz de canalizar toda a energia gerada por uma estrela, uma Dyson Sphere, alimentando a tecnologia humana do futuro. Para chegar a esse objetivo, no entanto, será preciso viajar por diversos planetas e estabelecer fábricas para extração de recursos em larga escala por todo o universo até poder completar a gigantesca construção.

Scorn - 14 de outubro - Xbox Series X/S, PC, Cloud

O estranho game de terror biomecânico em primeira pessoa Scorn propõe uma experiência diferente e desconfortável no Xbox Game Pass. Em um mundo grotesco com visuais inspirados por artistas como H.R. Giger e Zdzislaw Beksinski, jogadores controlarão um ser humanoide enquanto investigam e tentam entender mais sobre esse local interconectado. Apesar de haver armas e um pouco de combate, a munição é bastante escassa e a jogabilidade é mais voltada para exploração e quebra-cabeças.

Deixando o Xbox Game Pass

Em 15 de outubro alguns títulos como Sable, Echo Generation e The Good Life irão deixar o Xbox Game Pass, mas assinantes que queiram adicionar os games permanentemente em sua biblioteca dos consoles poderão comprá-los com um desconto de 20%.

Bloodroots (Cloud, Console, PC)

Echo Generation (Cloud, Console, PC)

Into The Pit (Cloud, Console, PC)

Ring of Pain (Cloud, Console, PC)

Sable (Cloud, Console, PC)

The Good Life (Cloud, Console, PC)