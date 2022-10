A Plague Tale Requiem: veja história, gameplay e requisitos do game

2 de 4 Em A Plague Tale: Requiem os irmãos Amicia e Hugo continuarão sua jornada em busca de uma cura para a maldição Prima Macula — Foto: Reprodução/Steam Em A Plague Tale: Requiem os irmãos Amicia e Hugo continuarão sua jornada em busca de uma cura para a maldição Prima Macula — Foto: Reprodução/Steam

👉 Hogwarts Legacy vai sair para Xbox? Veja no Fórum TechTudo

História

O game segue os eventos de A Plague Tale: Innocence, 6 meses após o jogo anterior, em meados do século XIV. Os irmãos Amicia e Hugo agora se encontram no sul da França, em Provença, longe das guerras e doenças como a Mordida. Acompanhados por sua mãe Beatrice e o aprendiz de alquimista Lucas, o grupo tem um pouco de sossego até que a maldição no sangue de Hugo, a Prima Macula, torne a despertar. Quanto mais ela se aprofunda, mais perto ele chega da morte. A única solução será procurar por uma ilha misteriosa no meio do Mar Mediterrâneo que, aparentemente, está chamando por ele.

3 de 4 A Plague Tale: Requiem é ambientado em Provença, na França — Foto: Divulgação/Focus Entertainment A Plague Tale: Requiem é ambientado em Provença, na França — Foto: Divulgação/Focus Entertainment

Durante a jornada, os personagens serão mais uma vez perseguidos pela Inquisição, além das hordas de ratos que aparecem em locais escuros. Segundo os desenvolvedores, os ratos utilizarão o poder da nova geração de consoles de forma que pareçam ondas ou tsunamis que invadem os cenários. Durante a história, os personagens também terão dilemas como Amicia, que se tornou uma guerreira mais apta, porém violenta e vingativa, e Hugo, que ainda não controla bem seus poderes.

Gameplay

A base do game continua como um jogo de aventura em terceira pessoa focado na furtividade, porém com mais elementos de ação no combate para que os jogadores decidam como querem enfrentar os inimigos. As áreas também estão mais abertas e menos lineares que no primeiro título.

Usuários que não queiram ser detectados podem rastejar para debaixo de móveis como mesas, e um novo abate furtivo com uma faca pode ser usado ao se aproximar silenciosamente de um inimigo por trás. Ao avançar na aventura, será possível aprender novas habilidades, furtivas ou ofensivas, para complementar seu estilo de jogar.

4 de 4 A Plague Tale: Requiem mantém o gameplay furtivo do primeiro game, porém com mais opções ofensivas após Amicia ter amadurecido como guerreira — Foto: Reprodução/Steam A Plague Tale: Requiem mantém o gameplay furtivo do primeiro game, porém com mais opções ofensivas após Amicia ter amadurecido como guerreira — Foto: Reprodução/Steam

Além de sua fiel atiradeira de A Plague Tale: Innocence, Amicia terá também uma besta como arma que pode ser usada para execuções rápidas à distância. Ambas podem utilizar munições fabricadas com alquimia para efeitos como bombas de fumaça ou líquidos inflamáveis, que podem incendiar um inimigo. A besta pode também disparar flechas com corda para resolver quebra-cabeças.

Hugo agora possui alguns novos poderes, como o "Echo", que permite ver inimigos através das paredes ao sentir a pulsação do sangue deles, como os ratos fazem. Ele também pode invocar hordas para eliminar seus adversários, assim como nos momentos finais do primeiro jogo. Como no original, há ainda sequências onde os personagens precisam correr de algum perigo.

Requisitos mínimos

Nos computadores, A Plague Tale: Requiem terá suporte a muitas tecnologias avançadas, entre elas o Ray Tracing para melhor iluminação e altos níveis de contraste. O game terá suporte também à nova tecnologia DLSS 3 da Nvidia, para obter melhor performance a altas resoluções. Será possível usar também a versão anterior, DLSS 2.