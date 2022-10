Adivinhe o filme com emoji: veja respostas da brincadeira de WhatsApp

No WhatsApp, uma brincadeira com o título de "Adivinhe o filme com emoji" intriga usuários. O objetivo da charada, que virou mania no WhatsApp, é acertar os nomes de filmes representados por emoticons. Muitas pessoas repassam o quiz para seus contatos diariamente. Caso você receba a mensagem, mas fique com dúvida em algumas respostas, o TechTudo traz abaixo o gabarito com as respostas. Acompanhe, nas linhas a seguir, para mandar as respostas no grupo com os seus amigos, mostrando que é “expert” em cinema.