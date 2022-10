Age of Empires chega ao Xbox; anúncio foi feito em aniversário de 25 anos

Age of Empires 2: Definitive Edition e Age of Empires 4 : Anniversary Edition vão chegar aos consoles Xbox em 2023. O anúncio foi feito hoje (25) em um evento de comemoração aos 25 anos da franquia. Enquanto o segundo título da saga está programado para 31 de janeiro ao Xbox One e ao Xbox Series X /S, quarto será lançado até o final do ano, ainda sem previsão específica. A série, considerada precursora dos jogos de RTS, ou Estratégia em Tempo Real, fez enorme sucesso no PC desde que foi lançada, mas nunca chegou aos consoles. Os títulos ficarão disponíveis para compra na Microsoft Store, de forma gratuita para assinantes do Xbox Game Pass e via streaming com o Xbox Cloud Gaming .

As versões programadas para os consoles serão modernizadas em relação às que foram lançadas originalmente, antes disponíveis apenas para PCs. Outra boa novidade é que as ambos os jogos terão crossplay e suporte a teclado e mouse, além do controle tradicional dos consoles. Confira, a seguir, mais detalhes.

1 de 2 Age of Empires 4: Anniversary Edition vai chegar ao Xbox ainda em 2023 — Foto: Reprodução/Steam Age of Empires 4: Anniversary Edition vai chegar ao Xbox ainda em 2023 — Foto: Reprodução/Steam

O que é Age of Empires?

Para quem não conhece, Age of Empires é uma série de simulação e administração de nações onde o jogador começa em eras específicas e vai evoluindo conforme o tempo, o que inclui cuidar da população e expandir as cidades. É possível criar mais recursos, construir locais, batalhar em guerras e recrutar mais pessoas para se juntar ao seu povoado.

Como é de se esperar de um RTS, o jogo acontece em tempo real. Isso significa que os jogadores realizam suas ações com perspectiva geral do mapa enquanto selecionam as diretrizes e decisões com o mouse, no caso das versões originais de PC. Vale mencionar que as novas edições terão os comandos adaptados para os controles do Xbox.

As novidades das versões

Age of Empires 2: Definitive Edition foi lançado originalmente em 2019 e, de lá para cá, recebeu mais de 40 atualizações gratuitas, incluindo melhorias significativas. Além disso, o jogo ganhou três expansões via DLC, com novas civilizações e muito conteúdo.

Atualmente, o game tem 10 modos multiplayer para dar mais variedade à jogabilidade, 34 campanhas de um jogador, sete campanhas cooperativas, 83 mapas e 42 civilizações para o modo online, que vai poder ser aproveitado nos consoles e PC. A versão que chega aos Xbox em janeiro já conta com todo este conteúdo e pode receber mais, caso a Microsoft lance após este período. Vale lembrar que, no ano passado, o jogo recebeu mais de 25 atualizações, 15 eventos e teve mais de 14.000 mods criados pela comunidade.

2 de 2 Age of Empires 2 chega com suporte para controles, teclado e mouse no Xbox — Foto: Divulgação/Microsoft Age of Empires 2 chega com suporte para controles, teclado e mouse no Xbox — Foto: Divulgação/Microsoft

Quem for jogar no Xbox terá ainda um tutorial exclusivo para aprender a controlar o game, visto que adaptar um título massivo de RTS para os consoles não é algo simples. O game ainda vai contar com uma nova inteligência artificial, que vai tornar o processo de gerenciamento de recursos mais intuitivo, principalmente para os governantes de primeira viagem.

Já Age of Empires 4: Anniversary Edition vai ganhar duas novas civilizações, a Otomana e a Maliana, além de novos recursos como desafios de maestria, conquistas, novos mapas, biomas, atualização do salvo naval e a volta dos tapas e provocações. Para quem gosta de ser competitivo, será possível participar ainda de jogos ranqueados em equipe, que contam pontos para os quadro de líderes e podem gerar recompensas para quem for bem nas partidas. O lançamento do jogo nos consoles vai ser marcado ainda pelo início da Terceira Temporada, que dará a oportunidade para que todos recomecem seus rankings do zero.