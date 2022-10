AirPods 3 vale a pena? Veja preço e análise do fone da Apple

AirPods 3 são fones earbuds da Apple que foram lançados em 2021. Por meio de recursos avançados de áudio, o dispositivo promete melhorar a qualidade sonora do aparelho e oferecer uma experiência mais imersiva para ouvir músicas e assistir a filmes e séries. O acessório de áudio é discreto e casual, podendo ser usado em diversos momentos do cotidiano e está disponível na Amazon por cifras a partir de R$ 1.599 .

A bateria dos AirPods 3 tem duração de cinco horas quando ativadas as funções que aprimoram a qualidade do áudio. Seu estojo de tem capacidade de armazenar múltiplas recargas, que podem ser feitas ao longo do dia. O TechTudo separou a ficha técnica do fone e suas principais especificações. Confira, a seguir.

AirPods 3 são fones compactos que prometem conforto — Foto: Divulgação/Apple

Ficha técnica do Apple AirPods 3

Lançamento no Brasil: 2021

Preço: a partir de R$ 1.599

Dimensões: fone: 3 cm de altura, 1,8 cm de largura e 1,9 cm de espessura; peso de 4,2 gramas por fone

Dimensões do estojo: 4,6 cm de altura, 5,4 cm de largura e 2,1 cm de espessura; peso de 37,9 gramas

Cores: branco

Chip: H1 Apple para fones de ouvido

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: até cinco horas com áudio espacial ativado

Alimentação: Lightning ou sem fio padrão Qi

Sensores: toque, força, detecção da pele, giroscópio e acelerômetro

Extras: IPX4, Siri

Driver: não informado

Frequência de resposta dos drives: não informado

Design

O design dos AirPods 3 é um dos destaques do modelo que promete conforto e bom encaixe nos ouvidos. Levemente arredondado, o dispositivo conta com hastes em que é possível realizar os comandos de toque. Os earbuds da Apple não apresentam ponteiras de silicone de encaixe intra-auricular, o que pode agradar um público que busca por ergonomia, mas não se adaptou aos fones in-ear.

Estojo dos AirPods 3 também é compacto e pode ser transportado com facilidade pelo usuário — Foto: Divulgação/Apple

Disponíveis apenas na cor branco, os AirPods são um modelo compacto e que pode ser usados de forma discreta. Suas dimensões são de 3 cm de altura, 1,8 cm de largura e 1,9 cm de espessura. Outro destaque é seu peso, que é de 4,2 g por fone. O estojo de recarga também é compacto. Possuindo dimensões de 4,6 cm de altura, 5,4 cm de largura e 2,1 cm de espessura, o acessório pode ser facilmente transportado no bolso da calça. Seu peso é de 37,9 g.

Funcionalidades

O fone da Apple apresenta algumas funcionalidades que ampliam os modos de uso do dispositivo. O principal destaque é o áudio espacial personalizado com rastreamento dinâmico da cabeça, função que promete uma experiência mais imersiva com som 3D para músicas, séries e filmes. Conforme o usuário movimenta a cabeça enquanto utiliza os fones, os sensores de giroscópio e acelerômetro trabalham para acompanhar os movimentos e criar os efeitos de áudio.

Recursos de áudio dos AirPods 3 podem ser usados para músicas, filmes e séries — Foto: Divulgação/Apple

Já a equalização adaptativa é um recurso que promete ajustar o que está em reprodução de acordo com o formato do ouvido do usuário. Os microfones voltados para a parte interna do dispositivo conseguem detectar o que está sendo ouvido e realizam ajustes das frequências para assegurar que todos os detalhes da música possam ser ouvidos.

AirPods 3 têm certificação IPX4 e sensor de detecção da pele — Foto: Divulgação/Apple

Com a certificação IPX4, os fones de ouvido possuem resistência a água e suor, sendo possível usá-los enquanto se caminha na chuva ou na prática de atividades físicas, por exemplo. A haste dos AirPods 3 é sensível ao toque e possibilita reproduzir, pausar, avançar, voltar e atender chamadas. Além disso, com ela, também é possível acionar a assistente de voz Siri.

Outro destaque é o sensor de detecção da pele. Com o recurso, o fone de ouvido consegue identificar quando está no ouvido do usuário e pausa a mídia reproduzida quando é removido. A conexão do fone de ouvido da Apple com o iPhone é totalmente sem fio via Bluetooth versão 5.0. Os AirPods 3 também funcionam em dispositivos Android sem dificuldades.

Qualidade do som

A Apple não divulga as especificações técnicas de seus fones de ouvido. Com isso, a ficha técnica dos AirPods 3 não apresenta informações referentes a tamanho e frequência de resposta dos drives, impedância, sensibilidade, entre outros detalhes. No entanto, o modelo é apresentado como uma opção que consegue reproduzir sons impactantes devido ao recurso de equalização adaptativa.

Com o recurso de equalização adaptativa, fone da Apple promete reprodução sonora impactante — Foto: Divulgação/Apple

O recurso de áudio espacial com Dolby Atmos também promete melhorar a qualidade sonora do fone de ouvido. A proposta de áudio 3D é que o usuário consiga ouvir o que está em reprodução como se a fonte de áudio estivesse ao seu redor.

Bateria

A autonomia dos AirPods 3 está dentro da média dos fones da categoria. O modelo da Apple consegue entregar seis horas de áudio e até quatro horas de conversação contínua com apenas uma recarga. Já com o recurso de áudio espacial personalizado ativado, a bateria do acessório de áudio pode proporcionar até cinco horas de música.

Carregamento dos AirPods 3 pode ser feito por conexão sem fio — Foto: Divulgação/Apple

Com o estojo de recarga, a autonomia do fone de ouvido sobe para 30 horas, o que permite realizar múltiplas recargas. O carregamento rápido também está presente no modelo, sendo possível obter uma hora de uso com apenas cinco minutos de recarga. A recarga do estojo pode ser feita via conexão Lightning ou MagSafe, que é o padrão sem fio da Apple.

Preço e garantia

No site oficial da maçã no Brasil, os AirPods 3 podem ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.899. A versão com estojo de recarga MagSafe é vista por um valor maior, a partir de R$ 1.999. A Apple oferece garantia de 12 meses no produto. Na Amazon, o modelo com carregamento sem fio pode ser encontrado por um valor mais baixo do que no site oficial da fabricante, sendo visto por a partir de R$ 1.599.

Principais concorrentes

Outra opção custo-benefício que pode concorrer com os AirPods 3 é o JBL Live Pro+ TWS. O dispositivo possui bateria de longa duração e conta cancelamento de ruídos. Sua proteção que garante resistência à água e suor é a IPX4, assim como o modelo da Apple. Na Amazon, é possível encontrar o modelo por a partir de R$ 799.

Veja cinco dicas para conservar melhor seus fones de ouvido

