AirPods Pro 2 são lançados no Brasil; veja preço e detalhes

Os AirPods Pro 2 , da 2ª geração do fone de ouvido premium da Apple , começaram a ser vendidos no Brasil nesta semana. O modelo oferece alguns recursos diferenciados, como o cancelamento ativo de ruído e modo ambiente adaptável, função que só estava disponível nos headphones AirPods Max . Além disso, o estojo de recarga vem reformulado, com alto-falante e conector para cordão de segurança.

No design, os AirPods Pro são projetados com peso de 5,3 g e resistência IPX4 contra suor e água — tanto no fone quanto no estojo de recarga, sendo ideal para quem pratica exercícios. O modelo oferece, ainda, controle por toque, bastando deslizar o dedo na haste do fone para ajustar o volume. O novo fone Bluetooth está disponível no site oficial da Apple por R$ 2.599, com desconto de 10% para pagamento à vista.

1 de 1 AirPods Pro 2 começa a ser vendido no Brasil; veja o preço — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 começa a ser vendido no Brasil; veja o preço — Foto: Divulgação/Apple

A integração com a Siri, assistente de voz inteligente da fabricante, permite solicitar a leitura de mensagens recebidas no iPhone mesmo sem alcançar o celular. Já o recurso de compartilhamento de áudio possibilita enviar rapidamente as músicas para algum amigo que também tenha AirPods.

Qualidade de som

cancelamento ativo de Rrdo também foi aprimorado e promete anular o dobro de distorções indesejadas durante a reprodução de músicas na rua. Já a função de equalização adaptativa ajusta o som em tempo real para gerar agudos e graves mais nítidos.

Estojo renovado

Segundo a Apple, o fone aguenta até 6 horas de áudio com apenas uma recarga. São até 30 horas de uso total com o estojo, mantendo o cancelamento ativo de ruído habilitado. Falando no estojo, ele funciona com carregadores MagSafe — por ímãs, sem fios — e do Apple Watch, além dos carregadores padrão Qi (wireless) e conector Lightning (entrada tradicional da Apple — a mesma dos iPhones).

Além disso, a caixinha chega com alto-falante integrado e permite plugar uma cordinha de segurança, útil para pendurar na roupa, bolsa ou mochila enquanto estiver fazendo exercícios, por exemplo. Os AirPods Pro 2 são compatíveis com as funções de rastreio do app Buscar, já que o estojo é integrado ao chip inteligente. Para completar, o alto-falante embutido permite não só localizar o estojo com a busca precisa, como também ouvir o som dele.

Preço e disponibilidade

Para quem quer saber o que vem dentro da caixa no valor de R$ 2.599 (ou R$ 2.339,10 à vista), saiba que a Apple envia os AirPods Pro 2, o estojo de recarga, pontas de silicone adaptadas — com quatro tamanhos: PP, P, M, G —, além do cabo de Lightning para USB-C. O modelo já pode ser comprado no site da Apple ou em lojas do varejo nacional.

Com informações da Apple

Veja cinco dicas para conservar melhor seus fones de ouvido