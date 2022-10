AirPods Pro 2 têm bug que pede substituição da bateria

De acordo com vários relatos nas redes sociais, um misterioso bug está pedindo para os donos dos AirPods Pro 2 trocarem a bateria do fone de ouvido que acabou de ser lançado. Segundo o site MacRumors, em publicação na terça-feira (4), os alertas são emitidos pelo app Buscar em dispositivos que estão próximos, seja um iPhone (iOS) ou iPad, quando a bateria do acessório, ou do estojo que acompanha o produto, está com a carga baixa.