Alexa ganha novo timbre de voz no Brasil; saiba alterar

A Alexa, assistente de voz da Amazon, ganhou uma nova opção de timbre de voz no Brasil nesta quinta-feira (27). A inteligência artificial agora conta com uma versão de voz "masculina", que está disponível nos dispositivos Amazon Echo. Usuários que desejam alterar para a nova opção podem realizar a configuração diretamente no aplicativo da Amazon Alexa. Em casas com mais de um dispositivo Amazon Echo, é possível configurar a nova função em um aparelho, enquanto o outro mantém a voz original.