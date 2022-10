Amazon Echo Buds é bom? Veja preço e detalhes do fone de ouvido

Amazon Echo Buds é o fone de ouvido sem fio premium da Amazon , lançado no Brasil em 2022 . Com Alexa embutida, o dispositivo promete boa qualidade sonora com nitidez e volume equilibrado. Dentre seus principais recursos, é possível destacar o cancelamento de ruídos , modo ambiente e a possibilidade de solicitar à assistente de voz que execute ações sem tirar o celular do bolso. A conexão Bluetooth possibilita usar o acessório de áudio em diversos aparelhos.

Combinando a carga do estojo com a dos fones de ouvido, a bateria do Echo Buds pode durar até 15 horas. No site oficial da Amazon, é possível encontrar o dispositivo por a partir de R$ 899. A seguir, o TechTudo apresenta a ficha técnica do Echo Buds e suas principais especificações. Confira os detalhes e alguns concorrentes do modelo.

Ficha técnica do Amazon Echo Buds

Lançamento no Brasil: abril de 2022

Preço: a partir de R$ 899

Peso: 5,7 g por fone

Dimensões: fone: 2 x 1,9 x 1,9 cm; estojo: 6,6 x 2,8 x 3,9 cm

Cores: preto

Driver: 5,7 mm

Microfones: 3 por fone de ouvido: 2 microfones beamforming externos + 1 microfone interno

Frequência de resposta dos drives: não informado

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: até 15 horas

Alimentação: USB-C

Sensores: acelerômetro, proximidade, toque

Extras: IPX4, Alexa, Google Assistente e Siri

Design

O Echo Buds é um fone de ouvido intra-auricular que possui visual discreto com acabamento fosco. Disponível apenas em preto, o aparelho conta com ponteiras de silicone e ganchos de fixação que podem ser ajustados de acordo com a preferência do usuário. Cada fone de ouvido pesa cerca de 5,5 g e possui dimensões de 2 x 1,9 x 1,9 cm.

O estojo de recarga da bateria dos fones de ouvido também é compacto e segue o mesmo padrão de acabamento fosco. Seu formato retangular possui dimensões de 6,6 x 2,8 x 3,9 cm e pode ser facilmente transportado no bolso da calça ou dentro da mochila. Um LED na case indica o status da bateria e conexão. Há conexão USB-C para recarga da bateria. O Echo Buds ainda conta com uma versão que apresenta estojo com recarga sem fio.

Funcionalidades

Uma das principais funcionalidades do Echo Buds apresentada pela Amazon é o comando de voz pela Alexa diretamente pelo fone, sem a necessidade de retirar o celular do bolso. Com isso, o usuário pode solicitar um playlist de música em um aplicativo de streaming, criar lembretes, adicionar itens à lista de compras e executar as demais funções inteligentes da assistente de voz. O dispositivo também é compatível com Siri e Google Assistente.

Segundo a fabricante, para executar as funções, o fone de ouvido conta com um chipset avançado. Ainda são integrados ao sistema um Realtek RTL8763C Bluetooth, um codec de áudio e um processador de sinal digital NXP. O Echo Buds também se destaca por conter cancelamento de ruído ativo e modo ambiente para poder ouvir ao redor sem retirar o acessório dos ouvidos.

A conexão sem fio é feita via Bluetooth 5.0, que promete estabilidade durante chamadas de áudio e reprodução de músicas sem atrasos. Os recursos inteligentes e comandos de voz usam a conexão de dados móveis ou Wi-Fi do smartphone e o aplicativo Alexa. Compatível com dispositivos Android O (8) e iOS 14, ou superiores, o fone conta com sensores de acelerômetro, proximidade e toque. Os fones possuem drivers dinâmicos de 5,7 mm e são resistentes a respingos de água com certificação IPX4.

Qualidade do som

Além de oferecer recursos inteligentes como a assistente de voz, o Amazon Echo Buds também promete boa qualidade sonora para trabalhar ou se divertir. Apesar de a sua proposta ser entregar som com nitidez e equilíbrio, alguns dos detalhes técnicos sobre o acessório não são apresentados, como a frequência de resposta dos drivers, impedância e sensibilidade. Ainda assim, o cancelamento de ruídos ativo pode auxiliar no processo de entrega de boa reprodução das músicas, pois permite que o usuário se sinta imerso no som.

Bateria

O fone de ouvido da Amazon promete oferecer autonomia dentro dos padrões esperados para a categoria. Com os recursos de comando de voz com Alexa e cancelamento ativo de ruídos ativados, o dispositivo consegue reproduzir até 5 horas de música. Contando com a bateria do estojo de recarga, esse valor sobe para um total de 15 horas, ou seja, duas recargas extras.

Com os recursos de áudio avançado e de comandos inteligentes desligados, o fone de ouvido tem autonomia de 6,5 horas. Com a bateria da case, a autonomia total do modelo chega a 19,5 horas. Uma única carga do dispositivo é capaz de garantir quatro horas de tempo de chamada. Além disso, uma carga rápida de 15 minutos é capaz de garantir 2 horas de reprodução de música. A recarga pode ser feita via USB-C ou no padrão Qi, no caso do estojo sem fio.

Preço e garantia

O Amazon Echo Buds é vendido pela Amazon em seu site oficial no Brasil. O dispositivo pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 899 ou à vista por R$ 854. A versão do fone de ouvido com estojo de carregamento sem fio é vendida por R$ 999 ou R$ 949 à vista. O acessório de áudio possui 12 meses de garantia limitada e assistência técnica.

Principais concorrentes

O Echo Buds concorre com nomes de peso do segmento de fones compactos que possuem recursos de áudio avançados. Um dos modelos mais baratos é o Galaxy Buds Pro, que pode ser encontrado por a partir de R$ 799. O acessório da Samsung apresenta cancelamento de ruídos, certificação IPX7 contra água e bateria com até 28 horas de duração combinando com o estojo de recarga.

O JBL Tour Pro+ é outro destaque que compete com o fone inteligente da Amazon. O acessório possui cancelamento de ruídos e bateria de longa duração com até 32 horas combinando os fones e a case de carregamento. O modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 999.

