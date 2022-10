Amazon Fire TV Stick 4K vale a pena? Veja preço e especificações

Outro diferencial do dispositivo é seu controle remoto por voz com Alexa. Com o recurso, é possível fazer comandos para assistente de voz da Amazon, como pedir dicas sobre filmes e séies, por exemplo. A seguir, o TechTudo explica os principais detalhes do Fire TV Stick 4K.

2 de 6 Fire TV Stick conta com versão em 4K — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick conta com versão em 4K — Foto: Divulgação/Amazon

Ficha técnica do Amazon Fire TV Stick 4K

Lançamento: 2021

Preço oficial: R$ 449

Resolução máxima: 4K

Memória RAM: não informado

Armazenamento interno: 8 GB

Sistema operacional: Fire TV OS

Processador: Quad-core 1.7 GHz

Formatos de vídeos suportados: Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9+

Formatos de áudios suportados: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC)

Imagens suportadas: JPEG, PNG, GIF, BMP

Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth

Controle remoto: sim

Assistente de voz: Alexa

Dimensões: 9,9 x 3 x 1,4 cm (apenas o dispositivo) e 10,8 x 3 x 1,4 cm (dispositivo e conector)

Peso: 53,6 g

Cores: preto

Design

O Fire TV Stick 4K é um dongle compacto que pode ser discretamente conectado atrás da televisão. Por não ficar aparente, o modelo pode ser uma boa escolha para compor o painel de TV dos usuários que não gostam de fios aparecendo. Com formato retangular, o dispositivo possui dimensões de 9,9 x 3 x 1,4 cm de tamanho e 53,6 g de peso. A alimentação é feita por um cabo e adaptador de energia.

3 de 6 Fire TV Stick 4K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick 4K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Outro destaque do aparelho de streaming é seu controle remoto com comandos de voz. O dispositivo possui funções de navegação, ajuste de volume, silenciar, controle da reprodução e botão para ativar a Alexa. Ainda é possível encontrar um menu de acesso rápido aos aplicativos Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Prime Music. Alimentado por duas baterias no padrão AAA, o controle remoto possui dimensões de 3,8 x 14,2 x 1,6 cm e pesa 43,4 g.

Especificações

As especificações do dongle da Amazon estão dentro do padrão esperado para os dispositivos do segmento. Sua memória interna é de 8 GB, valor destinado tanto aos conteúdos instalados pelo usuário, quanto ao sistema operacional. A baixa capacidade de memória do aparelho pode ser um de seus principais pontos fracos, já que esse fator pode restringir sua experiência de uso.

A ficha técnica indica que o aparelho é composto por uma GPU IMG GE8300 e um processador quad-core 1.7 GHz. Essas especificações prometem executar os aplicativos de streaming sem travamentos e com boa qualidade de imagem. O media center possui resolução máxima de 2160p (UHD), além de reproduzir 1080p (Full HD) e 720p (HD). Para assistir conteúdos com qualidade 4K, é necessário possuir uma televisão compatível com a resolução.

4 de 6 Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon

O acessório possui conexão Wi-Fi de duas bandas. Suas duas antenas prometem captar alto sinal de internet para processar o streaming com velocidade e sem quedas de conexão. O dongle ainda conta com Bluetooth 5.0, que possibilita parear alto-falantes, fones de ouvido sem fio, controles de videogame e outros acessórios compatíveis com a conexão. Sua interface inclui, ainda, duas portas: uma saída HDMI e uma conexão micro USB de energia.

Na compatibilidade com os conteúdos, o Fire TV Stick 4K é capaz de reproduzir vídeos HLG, H.265, H.264, VP9, Dolby Vision, HDR 10 e HDR10+. Já nas especificações de áudio, é possível encontrar som surround Dolby Atmos 7.1, dois canais estéreo e HDMI com passagem de som de até 5.1, sendo compatível com os formatos AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC).

Sistema

O Fire TV Stick 4K possui um sistema operacional próprio, o Fire OS, da Amazon. Baseado no Android, esse sistema é responsável pela interface que acessa os aplicativos. Ao abrir a tela inicial, o usuário pode ver, por exemplo, quais apps ele instalou no dongle e sugestões de filmes e séries que estão em alta.

5 de 6 Fire TV Stick 4K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick 4K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O sistema do media center também é compatível com comandos de voz via controle remoto. Assim, é possível tornar a busca por algum conteúdo específico um pouco mais prática, bastando pedir ajuda para a assistente de voz Alexa. Esse recurso também permite controlar o volume da mídia, avançar ou retroceder vídeos, silenciar e desligar a televisão.

Funcionalidades e conteúdo

O Fire TV Stick amplia as possibilidades de uso da TV e transforma os aparelhos com tecnologias antigas em dispositivos smart. O acessório permite acessar diversos aplicativos de streaming de vídeos, músicas e jogos, e realizar comandos inteligentes utilizando o controle remoto por voz com Alexa.

6 de 6 Controle Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon Controle Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon

Os principais apps em destaque são o Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. Os usuários, no entanto, também podem aproveitar os conteúdos da Netflix, Disney+, YouTube, Globoplay, Star+, Twitch, Spotify, Deezer e outros. Para ter acesso ao catálogo dos streamings, é necessário realizar a assinatura do serviço com pagamentos mensais ou anuais.

Preço e disponibilidade

O Fire TV Stick 4K pode ser adquirido no site da Amazon Brasil. O modelo com resolução UHD é o mais caro dos dongles oficiais da marca. O dispositivo pode ser adquirido por a partir de R$ 449. Comprando à vista, o consumidor consegue um desconto de 5%, assim, o preço do aparelho cai para R$ 426,55. A garantia e a assistência técnica são de 12 meses.

