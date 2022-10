Android vai deixar você arquivar apps para economizar memória; saiba tudo

A mudança adiciona um novo formato ao sistema do app, que preserva os dados da pessoa, e permite que outras partes dele sejam desinstaladas. De acordo com a Google, será possível reduzir cerca de 60% do armazenamento de um aplicativo com o arquivamento. A função é interessante para plataformas que são usadas ocasionalmente ou com baixa frequência, mas que o usuário não deseja excluir por completo.