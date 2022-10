Anéis de Poder: veja trailer e onde assistir a série de Senhor dos Anéis

A série Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, disponível no Amazon Prime Video , teve sua primeira temporada encerrada na última sexta-feira (14). A produção traz para os fãs do universo de J.R. Tolkien uma expansão das histórias da Terra Média com muitos mais núcleos e tramas. Distribuída pela Amazon Studios e lançada no dia 1º de setembro deste ano, a série já tem uma segunda temporada confirmada, porém sem previsão de estreia.

Anéis de Poder foi realizada em parceria com a editora Harper Collins, New Line Cinema (responsável pela Trilogia do Anel e O Hobbit nos cinemas) e o órgão Tolkien Estate, que administra a propriedade do escritor de Senhor dos Anéis. O conteúdo da série é baseado em anotações e apêndices de Tolkien, adquiridos em leilão pela Amazon em 2017. A seguir, entenda mais sobre a história, elenco, personagens e localização histórica da série.

2 de 5 Com alto investimento em produção, Anéis de Poder se destaca na construção de figurinos e cenários cinematográficos — Foto: Divulgação/Prime Video Com alto investimento em produção, Anéis de Poder se destaca na construção de figurinos e cenários cinematográficos — Foto: Divulgação/Prime Video

Em que período se passa a trama de Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder?

O universo de Tolkien, nomeado de Eä, possui três eras: a Primeira Era, iniciada com a ascensão do Sol e os domínios de Morgoth nos reinos iniciais da Terra-média, com duração de 587 anos; a Segunda Era, com duração de 3,5 mil anos, marcada pela criação dos anéis e a batalha que uniu elfos e humanos contra Sauron; e a Terceira Era, período que engloba as histórias dos livros O Hobbit e a trilogia principal: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei.

Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era, período subsequente à derrota de Morgoth na chamada Guerra da Ira. Spoiler! É neste período em que são forjados os anéis que dão nome ao título da série, o antagonista Sauron ameaça o reino de Númenor e, posteriormente, é derrotado por Isildur, ato mostrado na introdução do filme A Sociedade do Anel (2001).

3 de 5 Entre personagens canônicos da saga de Tolkien, o protagonista Halbrand (Charlie Vickers) foi criado exclusivamente para a série — Foto: Divulgação/Prime Video Entre personagens canônicos da saga de Tolkien, o protagonista Halbrand (Charlie Vickers) foi criado exclusivamente para a série — Foto: Divulgação/Prime Video

A série mostra um maior desenvolvimento dos reinos e raças descritos nos livros, como os elfos de Eregion e Lindon, os anões de Khazad-dûm, os humanos de Númenor e os pés-peludos, uma comunidade campestre que é ancestral aos hobbits. Há também os sulistas da Terra do Sul, região que futuramente é dominada por Sauron e que se transforma em Mordor.

Personagens e elenco principal

O que a primeira temporada traz de maior destaque no elenco é a presença de dois personagens elfos da trilogia principal em uma versão mais jovem: Galadriel e Elrond. Para interpretar a futura Senhora de Lórien, foi escolhida a atriz galesa Morfydd Clark, conhecida pelo filme de terror Saint Maud (2019). Já Robert Aramayo, o jovem Eddard Stark em Game of Thrones (2011-2019), dá vida ao meio-elfo imortal. Na versão de Peter Jackson, ambos os papéis foram interpretados por Cate Blanchett e Hugo Weaving.

Outro diferencial da série é a presença de atores negros para o elenco, algo que gerou debates sobre representatividade nas redes sociais. Entre os principais nomes do time inclusivo estão Ismael Cruz Córdova, de Miss Bala (2019) e Colonizadores (2021), como o elfo silvestre Arondir; Sophia Nomvete (The Kelly Clarkson Show) como a princesa anã Disa; o comediante britânico Lenny Henry como Sadoc Covas e Cynthia Addai-Robinson, da série Spartacus (2010-2013), como a rainha regente Míriel.

4 de 5 A iraniana Nazanin Boniadi (Bronwyn) e o porto-riquenho Ismael Cruz Córdova (Arondir) são parte da diversidade no elenco — Foto: Divulgação/Prime Video A iraniana Nazanin Boniadi (Bronwyn) e o porto-riquenho Ismael Cruz Córdova (Arondir) são parte da diversidade no elenco — Foto: Divulgação/Prime Video

A obra tem como showrunners os roteiristas J. D. Payne e Patrick McKay (Jungle Cruise, Star Trek 4), que, mesmo iniciantes na TV, entraram em uma disputa acirrada com outros profissionais interessados em levar o projeto para o streaming. A dupla já confirmou uma segunda temporada, mas afirmou que esta levará “alguns anos” para ser produzida.

Veja, a seguir, mais atores do elenco de Os Anéis do Poder

Elenco de Anéis do Poder Personagem Ator Celebrimbor Charles Edwards Alto-Rei Gil-galad Benjamin Walker Elanor "Nori" Brandyfoot Markella Kavenagh Bronwyn Nazanin Boniadi Elendil Lloyd Owen Isildur (versão jovem) Maxim Baldry Halbrand Charlie Vickers Príncipe Durin IV Owain Arthur O Estranho Daniel Weyman

Os altos valores de produção

Até o momento, Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada a série televisiva mais cara da história, mesmo em sua estreia. De acordo com informações do Wall Street Journal, via Insider, a empresa do bilionário (e fã do universo de Tolkien) Jeff Bezos desembolsou ao todo US$ 715 milhões, cerca de R$ 3,7 bilhões de acordo com a atual cotação da moeda americana.

Para se ter uma ideia, isso equivale a 5,1 milhões de assinaturas anuais no Prime Video, que atualmente custa US$139 (R$ 119 no Brasil). Parte do montante foi pago na aquisição dos direitos de uso da obra, adquirida em um leilão disputado por HBO e Netflix em 2017. A Amazon deu o lance final de US$ 250 milhões pelos apêndices e demais escritos de J.R. Tolkien.

Já nos valores de produção, o orçamento foi calculado em US$ 465 milhões (aproximadamente R$ 2,4 bilhões em cotação atual). Para cada um dos oito episódios foram gastos valores entre US$ 58,1 a US$ 80 milhões, se considerar o valor dos direitos autorais, segundo apuração do Wall Street Journal, via HITC.

5 de 5 Patrick McKay e JD Payne, os produtores executivos e showrunners de Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder — Foto: Divulgação/Prime Video Patrick McKay e JD Payne, os produtores executivos e showrunners de Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder — Foto: Divulgação/Prime Video