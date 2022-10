Aparelho 127 volts pode ligar no 220V? Entenda como funcionam as tensões

Quando o assunto é tomada e eletricidade, surgem muitas dúvidas no dia a dia do consumidor. "Aparelho 127 volts pode ligar no 220V?", "existe transformador 220 para 127?", "127 volts é 110 ou 220?", "como usar transformador 127 para 220?", "127/220V é bivolt?" são alguns dos principais questionamentos de usuários. No Brasil, as tomadas usadas em residências e prédios comerciais usam, majoritariamente, as tensões de 127V ou de 220V. Por isso, o TechTudo reuniu algumas perguntas e respostas sobre tensão elétrica de 127V e 220 volts. Confira e tire suas dúvidas nas linhas a seguir.