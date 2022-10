App de namoro ganha lembretes anti-ghosting e mais funções; conheça

O aplicativo de namoro Inner Circle, disponível para Android e iPhone (iOS), lançou um conjunto de novos recursos que visam melhorar a qualidade das conversas em apps de relacionamentos. As funcionalidades, incluídas no "Pacote Responsa", prometem diminuir a prática de ghosting e estimular os usuários a flertarem de forma mais responsável. Entre as novidades estão as "Conversas fixadas", Você que decide", "Lembretes anti-ghosting" e mais, todos disponíveis já hoje no aplicativo. Confira a seguir como funcionam os novos recursos do Inner Circle e para que servem as ferramentas.