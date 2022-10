App do ano: veja os indicados para o Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2022

O Prêmio Melhores do Ano TechTudo chega à sua quarta edição para definir quais foram os melhores aplicativos , jogos , eletrônicos e celulares de 2022. Nesta sexta-feira (21), divulgamos os indicados para a categoria App do Ano e a equipe de jurados especializados que vão eleger o vencedor. Além do melhor aplicativo de 2022, a premiação também definirá o Jogo do Ano, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Eletrônico Gamer, Celular Top de Linha e Celular Custo-Benefício. Também haverá votação popular, e o público pode computar seu voto até 8 de novembro.

Os resultados do Melhores do Ano TechTudo serão divulgados em 9 de novembro. Nas próximas linhas, confira quais são os cinco candidatos a App do Ano, os critérios de avaliação e o time de jurados especializados para 2022.

1 de 1 Veja os apps indicados para o Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2022 — Foto: Arte/TechTudo Veja os apps indicados para o Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2022 — Foto: Arte/TechTudo

2022 foi um ano marcado pelas Eleições Presidenciais e pela flexibilização completa da pandemia de Coronavírus, com retorno às atividades pré-pandêmicas. Dados compilados pela plataforma especializada App Annie indicam que, embora tenham reduzido em 5% o tempo gasto em aplicativos, os brasileiros ainda passam mais de 5h em apps. Levando essas informações em consideração, o TechTudo separou alguns critérios para definir os indicados a aplicativo destaque do ano.

Critérios:

Relevância em 2022: Aqui, queremos entender qual foi o impacto de cada aplicativo na vida dos usuários em 2022. Este critério considera como os aplicativos foram úteis e qual a repercussão que tiveram ao longo do ano, levando em conta a aparição nas redes sociais, na mídia tradicional e também no mercado. Usabilidade no ano: Os apps têm alguma função em destaque? Elas são fáceis de usar? Este critério procura entender a usabilidade dos aplicativos. Feedback dos usuários: Este critério levará em consideração a opinião dos usuários sobre os aplicativos, considerando também comentários deixados nas lojas App Store e Google Play Store. Downloads: Quão baixados foram os apps em 2022? Este critério leva em conta dados de download no ano, em comparação com outros aplicativos do mesmo segmento. Entrega de serviço: O app cumpriu com o que prometia? Realmente entrega as funções que oferece? Este critério vai avaliar o funcionamento dos recursos de cada app.

Quais são os finalistas para App do Ano em 2022?

Após conhecer os critérios para nossa seleção, veja abaixo quais são os aplicativos que concorrem à categoria App do Ano em 2022:

Gov.br

O aplicativo Gov.br dá acesso diretamente pelo celular a uma série de recursos do governo, e se manteve entre os apps mais baixados ao longo de todo 2022.

O BeReal chamou atenção em 2022 ao propor um novo formato de rede social, tendo inclusive influenciados apps já consagrados no mercado, como o TikTok, a copiarem suas funções.

TikTok

O TikTok segue como um dos apps mais baixados de 2022, e sua relevância no mercado de aplicativos continua presente. Com novos recursos e uma grande quantidade de vídeos, ele até desbancou o Google como principal ferramenta de pesquisa entre a geração Z.

2022 foi um ano de Eleições e, por causa disso, o app e-Título não poderia ficar de fora da lista. Mais do que apenas substituir o título em papel e poder ser usado para a votação, o aplicativo também permitiu aos usuários acesso fácil a outras funções importantes relacionadas ao pleito.

O WhatsApp segue como o mensageiro mais utilizado pelos brasileiros. Em 2022, chamou atenção pelas suas novas funções aguardadas (como tirar o status "online") e pelo burburinho que elas geraram nas redes sociais.

Time de jurados

Foram selecionados cinco jurados especialistas em tecnologia para avaliar os aplicativos indicados e, então, definir qual deve ser o melhor do ano. Os avaliadores são os seguintes:

Bruno de Blasi: repórter do Tecnoblog;

repórter do Tecnoblog; Tainah Tavares: editora-chefe do TechTudo;

editora-chefe do TechTudo; Mara Sampaio: UX designer;

UX designer; Aline Baptista: Analista de conteúdo do Buscapé;

Analista de conteúdo do Buscapé; Anna Kellen Bull: jornalista de tecnologia do TechTudo.

Votação popular

A opinião do público também é considerada no Prêmio Melhores do Ano TechTudo. Por causa disso, abriremos uma votação popular para que os eleitores possam participar da premiação. Clique aqui para votar no melhor app de 2022. O aplicativo que for mais votado receberá o título de "App do Ano - Voto popular". Vale lembrar que será possível computar seu voto até dia 8 de novembro.