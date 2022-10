Apple anuncia áudio espacial em carros pela primeira vez

A Apple , em parceria com a Mercedes-Benz , anunciou o lançamento dos primeiros carros com o efeito áudio espacial , recurso revelado no ano passado e presente nos fones de ouvido AirPods Pro 2 e AirPods Max . A novidade, apresentada no último domingo (16), pretende criar um ambiente de áudio em 360º dentro do automóvel, dando uma sensação maior de imersão sonora. Até agora, não há expectativa de lançamento no Brasil, e nem mesmo uma previsão de preço avulso, uma vez que a função requer alto-falantes especiais.

De acordo com o site The Verge, o áudio espacial estará disponível somente em alguns modelos da linha Maybach, topo de linha da fabricante alemã que custa mais de US$ 100 mil, ou cerca de R$ 527 mil pela cotação atual do dólar, sem adição dos impostos.

2 de 2 AirPods Max e o AirPods Pro já saíram de fábrica com a tecnologia do áudio espacial — Foto: Divulgação/Apple AirPods Max e o AirPods Pro já saíram de fábrica com a tecnologia do áudio espacial — Foto: Divulgação/Apple

O valor do veículo, porém, não cobre todos os custos. Nesse caso específico, o usuário ainda terá de arcar com US$ 4.550 (R$ 24 mil) para instalar um sistema composto por 31 alto-falantes da Burmester para criar o ambiente 3D ou até US$ 6.730 (R$ 35,5 mil) para uma experiência 4D. Neste caso, entende-se que cada montadora deve buscar a sua própria solução.

A novidade da Apple utiliza o padrão Dolby Atmos para a qualidade de som, o mesmo aplicado em diversos filmes que são exibidos em salas de cinema. Para usá-la, no entanto, o usuário deve ser assinante do Apple Music, já que a tecnologia funciona somente com as músicas do streaming.

O Apple Music tem um rótulo em cada faixa que suporta o formato 3D virtual, para que o consumidor possa encontrá-la com mais facilidade. Vale dizer que, com os alto-falantes apropriados, o áudio espacial também pode ser programado para funcionar com HomePod e Apple TV, pois ambos são compatíveis.

Com informações de 9to5Mac, MacRumors e The Verge

