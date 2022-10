Apple lança novas gerações de iPad, iPad Pro e Apple TV 4K

A Apple anunciou hoje novidades no iPad , no iPad Pro e no Apple TV 4K . Existem novas gerações das linhas de tablets e da TV box. Os preços no Brasil começam em R$ 5.299, R$ 9.799 e R$ 1.499, respectivamente. Apesar de os produtos já aparecerem na loja online da empresa, por enquanto não é possível fazer a encomenda. A Apple não divulgou a data em que os aparelhos chegarão às lojas brasileiras.

Nas linhas a seguir, confira os destaques dos lançamentos da Apple nesta terça-feira (18). Vale dizer que a empresa não promoveu nenhum evento, como normalmente faz com os iPhones e os Macs.

iPad 2022: quatro cores vibrantes (R$ 5.299)

2 de 7 iPad tem tela de 10,9 polegadas — Foto: Divulgação/Apple iPad tem tela de 10,9 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

O iPad chega a 2022 com um novo conjunto fotográfico, o que inclui uma câmera frontal no formato ultra wide com 12 megapixels. Agora ela fica posicionada numa posição melhor para o uso do tablet na horizontal, depois de anos de críticas à Apple. Na prática, os usuários deverão ter uma experiência melhor em videoconferências no Zoom, Skype ou mesmo no FaceTime.

A câmera traseira também foi atualizada para capturar fotos mais nítidas e bons vídeos em 4K. O sensor registra imagens de 13 megapixels.

3 de 7 Câmera frontal do iPad 2022 fica localizada numa posição melhor para videochamadas — Foto: Divulgação/Apple Câmera frontal do iPad 2022 fica localizada numa posição melhor para videochamadas — Foto: Divulgação/Apple

A fabricante destaca o uso do chip A14 Bionic, o mesmo empregado na linha do iPhone 12, lançada em 2020. Existe a promessa de 20% mais velocidade ao realizar tarefas como navegação na internet, edição de documentos e outras atividades cotidianas.

De acordo com a Apple, aplicativos e funções com inteligência artificial estão até 80% mais velozes nesta nova geração. Hoje em dia, a AI é utilizada em tudo, desde correções de fotos até games com gráficos sofisticados.

Outra novidade é a adoção da porta USB-C no lugar do Lightning. Ou seja, dá para usar cabos de outros equipamentos para recarregar o iPad ou conectá-lo ao computador. Além disso, a tela aumenta de 10,2 para 10,9 polegadas.

O iPad 2022 é vendido por R$ 5.299 na versão com 64 GB. São quatro cores: azul, rosa, amarelo e prateado.

iPad Pro 2022 com chip M2 (R$ 9.799)

4 de 7 iPad Pro na cor cinza espacial — Foto: Divulgação/Apple iPad Pro na cor cinza espacial — Foto: Divulgação/Apple

O iPad Pro ganha uma nova geração em 2022, desta vez com o processador M2, criado pela própria Apple. O tablet tem desempenho 15% mais veloz do que a geração passada, de acordo com a empresa. Os preços começam em R$ 9.799 (11 polegadas) e R$ 13.299 (12,9 polegadas) no Brasil, de acordo com a loja oficial da empresa.

A pré-venda dos novos tablets começa nesta terça (18) nos Estados Unidos e os produtos devem chegar às lojas (e às casas dos compradores) em 26 de outubro. Por ora não há detalhes sobre as entregas no Brasil.

A fabricante destaca progressos importantes na capacidade de processamento do iPad Pro 2022. O processador octa-core M2 traz maior eficiência energética, o que costuma se traduzir em mais tempo de uso. Já a placa gráfica está “35% mais rápida para os usuários mais exigentes”.

O chip M2 tem 50% mais largura de banda de memória do que o chip M1, totalizando 100 GB/s. A memória RAM pode chegar a 16 GB nos novos aparelhos. Segundo a Apple, o produto é voltado para quem trabalha no tablet. Entre os exemplos de uso estão a manipulação de objetos complexos em 3D, análise de imagens médicas, e jogadores em busca de games com gráficos intensos.

5 de 7 Aplicativo uMake no iPad Pro 2022 — Foto: Divulgação/Apple Aplicativo uMake no iPad Pro 2022 — Foto: Divulgação/Apple

A Apple Pencil de segunda geração consegue perceber melhor quando o usuário está aproximando o acessório da tela do iPad Pro. Na prática, profissionais criativos devem perceber maior precisão ao produzir desenhos e outros elementos gráficos.

O iPad Pro 2020 tem suporte ao Wi-Fi 6E, geração mais nova do protocolo de troca sem fio de dados. O download chega a 2,4 Gb/s, o dobro do registrado na geração passada. Cabe lembrar que o desempenho depende de como está configurada a rede da pessoa.

A nova geração de tablets sai de fábrica com o iPadOS 16, versão mais recente do sistema operacional. Dentre as novidades está o Stage Manager, que permite utilizar vários apps simultaneamente, numa experiência mais próxima da que os usuários encontram nos computadores tradicionais.

Apple TV 4K 2022 (R$ 1.499)

6 de 7 Apple TV 4K 2022 — Foto: Divulgação/Apple Apple TV 4K 2022 — Foto: Divulgação/Apple

O dispositivo da Apple para quem quer uma experiência diferente ao usar a televisão também ganhou melhorias interessantes. Agora, o Apple TV 4K funciona com o padrão HDR10+, cuja promessa é de maior contraste e qualidade das imagens. O aparelho já tinha o Dolby Vision, outro formato utilizado pela indústria audiovisual.

A nova Apple TV 4K estreia o processador A15 Bionic, o mesmo visto no iPhone 13 e do iPhone 13 Mini. O chip é 50% mais rápido do que na geração passada. De acordo com a fabricante, os usuários vão perceber que as animações de elementos do sistema operacional ocorrerão de maneira ainda mais fluida do que é hoje.

7 de 7 Siri Remote — Foto: Divulgação/Apple Siri Remote — Foto: Divulgação/Apple

Nada mudou no design: a Apple TV 4K continua tendo um formato discreto, de TV box que deve ficar no rack ou na estante da TV. Ela acompanha o controle remoto batizado de Siri Remote, que traz vários botões – inclusive direcionais – e uma tecla específica para acionar os comando de voz.