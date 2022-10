Apple pode lançar chip M2 Extreme com até 384 GB de RAM

O provável chip M2 Extreme, do próximo computador Mac Pro, pode vir com suporte para até 384 GB de RAM, processador de 48 núcleos e GPU de 160 núcleos, de acordo com especulações trazidas pelo site especializado Macworld. A publicação acredita que os chips da série M2 da Apple devem seguir a mesma evolução do M1, ou seja, dobrando as especificações de hardware a cada nova denominação. Por outro lado, a Bloomberg crê em uma CPU topo de linha com "apenas" 40 núcleos.