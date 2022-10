Apple quer aposentar iPhone 5C; iPad Mini 3 também estaria na mira

O preço de lançamento do iPhone 5C alcançou os R$ 1.999, valor competitivo em comparação com os irmãos mais caros, iPhone 5 e iPhone 5S , que ultrapassaram a casa dos R$ 2.399 naquela época.

Apesar de estar com os dias contados, o iPhone 5C teve uma trajetória significativa na história dos iPhones. Um dos primeiros modelos a trazer cores diferenciadas aos dispositivos da Apple, ele inaugurou uma família com opções em verde, azul, amarelo, rosa e branco. Por ser mais em conta, ele combinou os moldes do iPhone 5 com um acabamento em plástico.