Apple TV vai reconhecer sua voz para pedidos personalizados

No tvOS 16.2, sistema operacional da Apple TV, a Siri poderá reconhecer a voz de cada usuário cadastrado para fornecer opções e experiências personalizadas. De acordo com relatos publicados pelo site MacRumors de desenvolvedores que testaram a primeira versão beta do sistema, ao "ouvir" a voz do usuário, o software muda, sozinho, para o respectivo perfil correspondente daquela pessoa. Assim, é possível abrir uma lista de músicas personalizadas e até sugerir vídeos, séries e filmes baseados nas preferências dela.