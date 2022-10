Apple Watch 7 vs Apple Watch 8: saiba o que muda no relógio Apple

O Apple Watch 8 é o mais novo relógio inteligente da Apple , anunciado neste ano para ficar no lugar do Apple Watch 7 , lançado em 2021. O smartwatch recebeu melhorias significativas, principalmente nos recursos de saúde, ao adicionar a medição de temperatura – algo bastante esperado pelos usuários da marca. Porém, a compatibilidade do modelo anterior com o sistema watchOS 9 também entregou novidades a ambos, como ferramentas focadas em monitoramento da saúde feminina, com informações detalhadas sobre o ciclo menstrual.

No Brasil, o Apple Watch 8 chega custando a partir de R$ 5.229 na loja oficial da marca. No site também é possível conferir outras versões lançadas pela Apple, como o Watch Ultra por R$ 10.299 e o novo Apple Watch SE por R$ 3.399. Para este lançamento a Apple decidiu manter o valor do ano passado, uma vez que, quando foi lançado no mercado nacional, o Apple Watch 7 também custava R$ 5.299.

Tela e design

A gigante de Cupertino decidiu não mexer na aparência do Apple Watch. Tanto a versão 8 quanto a versão 7 apresentam a mesma caixa de 41 mm ou 45 mm, com tela Retina Sempre Ativa OLED de LTPO com até 1000 nits de brilho. A Digital Crown com resposta tátil está lá, assim como o botão de ação logo abaixo, para facilitar a navegação entre os aplicativos.

As cores variam entre as versões do relógio, com a saída do azul e verde e a adição de um rosa e um prateado mais clarinhos. O que dá para perceber é que enquanto o Watch 7 possuía uma paleta de cores mais frias, o novo Apple Watch 8 segue uma pegada mais animada, com cores vibrantes, o que deixa o relógio com uma aparência mais jovial.

Segundo a empresa, a versão atual do smartwatch é compatível com todas as pulseiras da marca disponíveis – desde que atendam ao tamanho do relógio.

Recursos de saúde

O Apple Watch 8 estreia o desejado e exclusivo medidor de temperatura, que funciona com a ajuda de dois sensores, sendo um deles na parte de trás do relógio, mais próximo da pele, e outro logo abaixo da tela. O relógio mede mudanças tão pequenas quanto 0,1° C, mostradas no aplicativo Saúde, da Apple. Um dos objetivos da fabricante é ajudar principalmente as mulheres a realizar o planejamento familiar, recebendo estimativas de ovulação e acompanhamento preciso do ciclo menstrual.

Ambos os relógios apresentam oxímetro, sensor cardíaco elétrico e óptico de terceira geração, notificações de frequência cardíaca alta e baixa e de ritmo cardíaco irregular e app ECG. Os dados tornam-se ainda precisos com as melhorias do watchOS 9, que adiciona também ao Apple Watch 7 o aplicativo Medicamentos e mais dados sobre ciclo de sono do usuário.

Detecção de acidentes

Outro recurso que foi bastante divulgado para o Apple Watch Series 8 foi a detecção de acidentes. Segundo a fabricante, foram realizados diversos testes de colisão com carros de passeio para desenvolver um algorítimo que, combinando o giroscópio e acelerômetro no Apple Watch, consegue detectar quando há algum acidente veicular com o usuário.

O relógio inteligente faz o check-up da pessoa possivelmente acidentada e, caso não haja resposta em 10 segundos, o dispositivo deve acionar o serviço de emergência local para socorrer o dono do smartwatch. Esse serviço é exclusivo das novas gerações do relógio.

Desempenho, armazenamento e bateria

A Apple não fez grandes mudanças no processador do relógio, que apresenta desempenho parecido com as versões do Watch 7 e do Apple Watch 6, mesmo com a alteração do chipset. O processador segue com dois núcleos de 64 bits, chip W3 da Apple para conexões sem fio e chip U1 (banda ultralarga), nas três fichas técnicas. No caso do Apple Watch 7 e 8 ambos possuem 32 GB de capacidade, são resistentes à água (mergulhados a até 50 metros), mas apenas o Apple Watch 8 possui também a certificação contra poeira (IP6X).

O desempenho da bateria de ambos os relógios inteligentes também é bastante semelhante. Tanto no Apple Watch 7 quanto no Watch 8, os usuários podem usufruir de até 18 horas de duração da bateria, que se soma a uma recarga rápida tanto no modelo mais antigo, quanto na versão atual do dispositivo.

A diferença é o modo de baixo consumo que garante ao Apple Watch 8 até 36 horas de bateria com o iPhone presente. Ele faz isso desativando ou limitando temporariamente sensores e recursos selecionados, incluindo a tela, além de frear o início automático de exercícios, notificações de saúde cardíaca e entre outros.

Preço do Apple Watch

O Apple Watch 8 está sendo comercializado no site oficial da Apple a partir de R$ 5.229, a versão de 41 mm, apenas com GPS. O modelo com aço inoxidável com pulseira esportiva sai a partir de R$ 8.999 e as versões com pulseira magnética em estilo Milanês a partir de R$ 9.599. Já o Apple Watch 7 pode ser encontrado no site da Amazon por a partir de 4.899 (pelo modelo de 41 mm, apenas com GPS).

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7 Especificações Apple Watch 8 Apple Watch 7 Lançamento 07 de setembro 2022 14 de setembro 2021 Preço de lançamento a partir de R$ 5.299 a partir de R$ 4.899 Tela 1,9 polegada 1,9 polegada Resolução de tela 484 x 396 pixels 484 x 396 pixels Processador Apple S8 Apple S7 Memória RAM 1 GB 1 GB Armazenamento 32 GB 32 GB Sistema operacional watchOS 9 watchOS 9 Bateria 308 mAh (estimativa não oficial) 309 mAh (estimativa não oficial) eSIM sim sim Dimensões e peso 45 x 38 x 10,7 mm; 42,3 g (41 mm), 51,5 g (45 mm) 44 x 38 x 10.7 mm; 42,3 g (41 mm), 51,5 g (45 mm) Cores disponíveis champagne, preto, prata claro, vermelho, prata, grafite e dourado preto, champange, verde, azul, vermelho, prata, grafite e dourado

