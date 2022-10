Apple Watch: estudo confirma precisão de oxímetro presente no relógio

Pesquisadores da República Checa concluíram que o Apple Watch possui um oxímetro com medição equivalente à de um equipamento médico. O sensor presente no smartwatch da Apple consegue detectar o nível de oxigênio do sangue. Em testes com o Apple Watch 6 , os cientistas da Universidade Técnica Checa, em Praga, determinaram que o aparelho pode detectar hipoxemia de maneira apurada. O trabalho foi publicado no periódico Digital Health.

A análise contou com 24 voluntários que participaram de testes capazes de avaliar a precisão do recurso disponível no relógio. Comparado com um oxímetro utilizado por profissionais da saúde, o wearable da maçã apresentou resultados satisfatórios que validaram sua eficiência.

2 de 3 Detalhes do Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Detalhes do Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Na fase de testes, voluntários tiveram de colocar o smartwatch no pulso esquerdo e o oxímetro Masimo Radical-7 no dedo médio, também na mão esquerda. A partir daí, todos foram submetidos a um circuito respiratório com válvula, dividido em três fases. Na primeira, os participantes inalaram o ar ambiente, na segunda, respiraram a mistura gasosa com redução de oxigênio.

Por fim, na fase de estabilização, os presentes no estudo inalaram novamente o ar ambiente até que a SpO2 voltasse aos valores normais. Segundo o artigo, as medições de oxigênio foram retiradas do smartwatch e do oxímetro de pulso simultaneamente em intervalos de 30 segundos.

Ao fim, constataram que o Apple Watch Series 6 é tão eficaz quanto um aparelho médico e “pode detectar de forma confiável estados de saturação reduzida de oxigênio no sangue”. No âmbito das conclusões, os engenheiros biomédicos registraram que “a tecnologia utilizada neste smartwatch é suficientemente avançada para a medição indicativa de SpO2 fora da clínica”.

3 de 3 Apple Watch SE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch SE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desde o Apple Watch 6 foram lançadas mais duas gerações do relógio. Hoje, o Apple Watch 8 figura um dos modelos mais recentes do mercado. Lançado em setembro deste ano, ele chegou nesta semana ao mercado brasileiro por cerca de R$ 5.300. Além de avaliar o nível de oxigênio, o modelo em questão também afere a temperatura corporal e acompanha o ciclo menstrual.

Como mencionado, o oxímetro não é o único recurso de destaque dos smartwatches. Com a evolução a cada geração renovada, eles passam a agregar cada vez mais funcionalidades que ajudam no controle da saúde. Entre elas, a de acompanhamento do sono e a detecção de quedas e acidentes são um destaque.