Apple Watch Ultra: novidades que fazem esse smartwatch valer a pena

O Apple Watch Ultra conta com caixa de titânio, para equilíbrio entre peso, solidez e resistência. A caixa do relógio tem design diferente dos modelos mais recentes: ela se eleva para circundar o cristal de safira e proteger a tela de impactos nas bordas.

Segundo a Apple, a tela é a mais brilhante já usada em um Apple Watch: nem mesmo a luz solar direta vai impedir você de checar as informações, com seus 2.000 nits de brilho. O display também ficou maior, para exibir mais detalhes e métricas nos treinos. Agora são 49 mm de tela.

A Digital Crown ficou maior e o botão lateral ficou mais alto, facilitando o acesso para pessoas com luvas, por exemplo. O dispositivo ainda ganhou um novo botão de Ação, que oferece controle físico e acesso a diversas funções. Com fácil identificação, ele pode ser configurado para controlar um treino, marcar um ponto na bússola ou iniciar um mergulho.

Por fim, a bateria do Apple Watch Ultra é um dos maiores destaques, com 36 horas de uso, chegando a 60 horas no modo de baixo consumo.

A Apple também apresentou as novas versões do Watch Series 8 e do Watch SE. Ambos ganharam checagem da temperatura corporal, que também pode ser encontrada no Watch Ultra, além de todos os outros marcadores e índices já existentes: acompanhamento de sono, diversos modos de esportes, calorias gastas, frequência cardíaca e notificação de ritmo cardíaco irregular.