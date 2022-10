Asus lança notebooks com tela OLED no Brasil; veja preços de Zenbooks

A Asus lançou no Brasil, nesta terça-feira (18), novos notebooks premium. São quatro modelos da linha Zenbook , incluindo o Zenbook 17 Fold, que foi anunciado durante a feira de eletrônicos IFA 2022, no início de setembro, e um modelo da linha Vivobook. Os portáteis se destacam por apresentarem componentes e tecnologias avançadas, chipset da última geração da Intel e tela OLED. Alguns aparelhos já podem ser adquiridos por preços a partir de R$ 10.999.

O grande destaque do lançamento é o Zenbook 17 Fold OLED. Com uma tela dobrável de 17,3 polegadas de tamanho, o aparelho promete equilíbrio entre mobilidade e produtividade. Sua previsão de disponibilidade no Brasil é a partir de novembro. Ainda sem preço sugerido pela fabricante, no mercado internacional o dispositivo sai por US$ 3.499, pouco mais de R$ 18.000 em conversão direta.

Zenbook 17 Fold OLED

O notebook dobrável da Asus possui design minimalista e tem como pontos fortes a versatilidade e inovação. O display do computador oferece dois tamanhos de visor OLED. O visor maior, com formato 4:3, possui 17,3 polegadas e resolução de 2,5K. Ao dobrá-lo ao meio, é possível criar duas telas de formato 3:2 com 12,5 polegadas e resolução FHD. Além disso, o dispositivo é composto de um processador Intel Core i7-1250U, placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics, 16 GB de RAM e memória SSD de 1 TB.

Com foco em produtividade, o Zenbook 17 Fold OLED conta com um teclado destacável, que promete mais ergonomia no uso. Chamado de ErgoSense, o periférico possui conexão Bluetooth e conta com um touchpad. Dessa forma, o usuário pode utilizar o dispositivo nos modos Desktop, Notebook (com teclado Bluetooth), Notebook (com teclado virtual), Tablet, Leitura ou Estendido. Para melhorar a produtividade, ainda é possível utilizar o aplicativo ScreenXpert para dividir as telas em até três janelas em qualquer um dos modos.

Zenbook S 13 Flip OLED

Também com foco em produtividade, o Zenbook S 13 Flip OLED é outro modelo de laptop que traz versatilidade para o uso no dia a dia. Seu principal destaque é a dobradiça ErgoLift de 360º, que possibilita ao usuário utilizar o computador em diversos modos: notebook, tenda ou tablet. Dessa forma, os usuários podem assistir a conteúdos de streaming, jogar ou trabalhar da maneira que julgarem mais confortável.

Com uma tela OLED touch de 13,3 polegadas, o dispositivo possui resolução de 2,8K, com tempo de resposta de 0,2 ms, gama de cores 100% DCI-P3 com validação Pantone e brilho máximo de até 550 nits. O modelo ainda acompanha a Asus Pen 2.0, caneta que promete baixa latência e resposta rápida para realizar tarefas de escrita e de desenhos no computador.

Além de ser equipado com um Intel Core i7 da 12ª geração, o notebook possui gráficos Intel Iris Xe e sistema de áudio Dolby Atmos com certificação Harman Kardon, prometendo som multidimensional imersivo. O Zenbook 13 Flip OLED já está disponível para compra no Brasil e tem preço sugerido a partir de R$18.999.

Zenbook Pro 16X OLED

O Zenbook Pro 16X OLED é focado para usuários que buscam mais conforto na digitação e bom processamento para executar diversas tarefas. Seu destaque é o mecanismo Active Aerodynamic System Ultra, que possibilita inclinar o teclado para um melhor ângulo de digitação, além de proporcionar melhor resfriamento do sistema e potencializar o desempenho do computador.

Seu sistema de refrigeração utiliza dois ventiladores Ice Blades, que prometem ser silenciosos e são responsáveis por resfriar a câmara de vapor 3D do tubo condutor de calor, do processador e da placa de vídeo. Assim, o ar quente é retirado e o processador e a placa de vídeo funcionam em um TDP combinado de até 140 W no modo de "Desempenho sem limitação".

Sensível ao toque, seu display OLED fornece resolução 4K com HDR, com uma gama de cores 100% DCI-P3 e redução de luzes azuis. Além disso, o dispositivo é equipado com um processadore Intel Core i7-12700H, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060, armazenamento SSD de 1 TB e 32 GB de memória RAM. O notebook também é compatível com a Pen 2.0 e já está disponível no Brasil por a partir de R$ 29.699,10.

Zenbook 14 OLED

Esse é o modelo mais barato dentre os lançamentos da linha Zenbook. Com foco no design minimalista, o dispositivo conta com dimensões finas e, graças à sua construção em alumínio ultraleve, tem 1,39 kg de peso. Sensível ao toque, sua tela OLED promete boa qualidade de imagem com a resolução 2,8K HDR . O brilho é de até 550 nits e a gama de cores é 100% DCI-P3. O modelo também conta com leitor de impressão digital.

Equipado com um Intel Core i7 da 12ª geração, o dispositivo ainda possui gráficos Intel Iris Xe, 16 GB de memória RAM e armazenamento de 1 TB. Sua bateria é de longa duração, com 75 Wh, o que pode render até 18 horas de produtividade com o notebook. Já disponível no Brasil, o notebook pode ser adquirido por a partir de R$ 10.999.

Vivobook S 16X OLED

O Vivobook S 16X é o lançamento voltado para o público que realiza tarefas do trabalho e pessoais no mesmo dispositivo. O computador conta com processamento Intel Core i7-12700H e placa de vídeo Iris Xe integrada, o que possibilita rodar aplicativos de edição e jogos que exijam menos dos componentes. Sua tela OLED promete a reprodução imagens com resolução 4K e cores realistas.

O hardware possui acabamentos na cor Midnight Black e construção elegante em alumínio. Na conexão, vale destacar o suporte a Bluetooth e Wi-Fi 6. Sua bateria de 70 Wh ainda promete longa duração para realizar diversas tarefas ao longo do dia. O modelo já está disponível para compra no Brasil por a partir de R$ 13.499,10.

