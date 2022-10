Banco do Brasil fora do ar hoje: app está instável, e usuários reclamam

O app do Banco do Brasil está fora do ar nesta sexta-feira (14). Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, indicam um aumento repentino por termos como "app do banco do brasil fora do ar" e "app do banco do brasil fora do ar hoje". No Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações sobre o aplicativo chegaram a mais de 200. O erro parece afetar tanto celulares iPhone (iOS) quanto Android, e impossibilita o acesso a todos os recursos do app.