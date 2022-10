Bayonetta 3: confira história, gameplay e polêmica sobre o novo game de ação

Bayonetta 3 é o mais novo game da saga da bruxa umbra da Platinum Games em parceria com a Nintendo . O game, que tem lançamento previsto para 28 de outubro, promete trazer uma gameplay de ação intensa ao Nintendo Switch , onde vai custar R$ 299. O jogo segue uma nova história focada no multiverso, com a introdução de uma nova personagem jogável ao lado de Bayonetta, Viola. O gameplay do jogo também recebeu novidades bem-vindas, como a possibilidade de usar invocações demoníacas diretamente nas batalhas.

Contudo, mesmo depois da longa espera dos fãs, o lançamento do jogo também tem sido marcado por polêmicas a respeito do conteúdo e por conflitos com Hellena Taylor, ex-dubladora de Bayonetta que chegou a pedir um boicote para o terceiro título. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o jogo.

Bayonetta 3 traz a bruxa umbra de volta em uma nova aventura dessa vez através do multiverso no Nintendo Switch

História

Após enfrentar anjos e demônios em seus games anteriores, Bayonetta agora terá que encarar uma arma criada pelas mãos dos seres humanos: os Homúnculos (Homunculi). As criaturas são lideradas por uma misteriosa força chamada The Singularity, que deseja destruir o multiverso e, consequentemente, apagar todos em seu caminho. A história começa com uma versão de Bayonetta derrotada pelos homúnculos e Viola, uma aprendiz de bruxa umbra, cruzando para outra dimensão em fuga para alertar às outras versões da personagem. Durante o game, há participações de várias versões de Bayonetta, cada qual com suas qualidades e defeitos.

Em Bayonetta 3 a bruxa umbra poderá usar sua nova habilidade Demon Masquerade para assumir formas demoníacas poderosas

Gameplay

A jogabilidade básica dos títulos anteriores de Bayonetta ainda está presente, porém, trazendo grandes novidades que aprofundam o sistema de combate. Jogadores ainda poderão desferir diversos tipos de golpes, usar suas pistolas para disparar, mudar entre diferentes armas e desviar de ataques no momento certo para ativar o "Witch Time", recurso que faz o tempo desacelerar. Viola também tem sua própria jogabilidade. A nova personagem usa uma espada katana e seu Witch Time também é ativado de maneira diferente - com ela, é necessário aparar golpes de inimigos.

A grande novidade no gameplay está nas invocações de demônios no jogo. Cada arma do game está ligada a uma dessas criaturas, como Gomorrah, Malphas e Phantasmaraneae. Ao lutar e evoluir suas armas, será possível invocá-las para o combate. Contudo, agora, elas não aparecem apenas para finalizações como nos games anteriores, e sim para dividir o campo de batalha com o jogador e obedecer aos seus comandos.

Bayonetta 3 introduz uma nova personagem jogável com Viola, levemente diferente de Bayonetta

Mais uma nova habilidade é a técnica "Demon Masquerade", que faz a invocação de Bayonetta se tornar uma espécie de armadura de batalha. Nestas novas formas, a personagem fica ainda mais poderosa, além de ganhar novas habilidades que podem ser utilizadas para realizar combos em batalha ou mesmo para auxiliar na exploração e acessar áreas secretas.

As polêmicas com o game

Bayonetta é um jogo que apresenta conteúdo voltado para adultos, com insinuações sexuais e nudez parcial. A roupa da protagonista é feita com seu próprio cabelo, além de ser utilizada em suas invocações mágicas, o que constantemente a deixa seminua. Como ela, há também inimigos com aparências hiperssexualizadas ou sexualmente sugestivas. Para jogadores que não se sintam confortáveis com este tipo conteúdo ou queiram evitá-lo, a Platinum Games adicionou um modo "Naive Angel", que censura boa parte do jogo. Alguns fãs reclamaram sobre essa possibilidade, porém, vale lembrar que esta é uma configuração opcional.

Bayonetta 3 possui um Naive Angel Mode que censura partes do jogo que tenham conteúdo adulto

Uma polêmica mais expressiva envolvendo o jogo está relacionada à troca de vozes da protagonista Bayonetta, que foi dublada por Jennifer Hale neste capítulo ao invés de Hellena Taylor, que fez o papel nos dois jogos anteriores. Inicialmente, as declarações do diretor do game, Yusuke Miyata, deram a entender que a troca se deu apenas um conflito de agendas. Porém, pouco antes do lançamento do jogo, a dubladora original fez um vídeo onde afirmou que havia recebido uma oferta de pagamento muito abaixo do normal e pedia que jogadores boicotassem o game.

Segundo Hellena Taylor, ela teria sido oferecida apenas US$ 4 mil (em torno de R$ 21 mil) pelo papel e teria recusado. O produtor do jogo, Hideki Kamiya, realizou postagens em sua conta de Twitter onde mencionava "atitudes de inverdade". Em uma notícia do site Bloomberg, o conhecido jornalista Jason Schreier reportou que a oferta teria sido maior, de US$ 3 a 4 mil por sessão em um total de 4 a 5 sessões, fato corroborado pelo site Video Games Chronicle.

Em Bayonetta 3, jogadores encontrarão várias versões da protagonista, porém não contarão com a voz dos games anteriores