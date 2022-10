Beats Fit Pro vs AirPods Pro 2: compare os fones vendidos pela Apple

Beats Fit Pro e AirPods Pro 2 são dois fones de ouvido premium vendidos pela Apple . Ambos os modelos apresentam recursos avançados de áudio, como cancelamento de ruídos e modo ambiente, e prometem uma experiência personalizada para os usuários. Apesar das semelhanças, o modelos têm algumas diferenças entre si, principalmente no preço. Lançado em 2021, o Beats Fit Pro pode ser adquirido no site oficial da Apple por a partir de R$ 2.149. Já os AirPods Pro 2, de 2022, têm preço oficial de R$ 2.599.

Com promessa de bom ajuste nos ouvidos, os fones possuem design compacto e encaixe intra-auricular com ponteiras de silicone. A conexão via Bluetooth possibilita o uso dos acessórios em dispositivos Android e iPhone (iOS) com facilidade. A seguir, o TechTudo apresenta as principais especificações do Beats Fit Pro e dos AirPods Pro 2.

2 de 9 Beats Fit Pro pode ser encontrado em quatro cores — Foto: Divulgação/Beats Beats Fit Pro pode ser encontrado em quatro cores — Foto: Divulgação/Beats

Design

Os dois modelos apresentam tamanho compacto e prometem conforto durante seus usos. O Beats Fit Pro é um modelo intra-auricular que possui hastes, chamadas pela marca de abas fixadoras, que se adaptam conforme o formato do ouvido do usuário. Com construção universal, as abas prometem mais segurança para realizar movimentos durante o uso, sendo uma boa opção para praticar atividades físicas. Já as ponteiras de silicone podem ser ajustadas em três tamanhos, que variam de acordo com a preferência do usuário.

O fone pode ser encontrado em diversas cores: preto, branco, grafite e rosa. O estojo de recarga segue a mesma paleta de cores. A case é compacta e possui dimensões de 2,8 x 6,2 x 6,2 cm e pesa 55,1 g. Seu tamanho reduzido permite o fácil transporte em bolsas, por exemplo. O fone apresenta as seguintes medidas: 1,9 x 3 x 2,4 cm. O peso é de 5,6 g por fone.

Beats Fit Pro apresenta uma haste flexível para melhor encaixe no ouvido — Foto: Divulgação/Beats

Disponíveis apenas em branco, os AirPods Pro 2 também são uma opção intra-auricular de tamanho compacto. Ao contrário de seu rival, a única segurança que o usuário tem que os fones estão bem presos aos ouvidos são as ponteiras de silicone, que apresentam tamanhos variados. O dispositivo ainda apresenta hastes alongadas com controles sensíveis ao toque, onde estão localizados os microfones.

O estojo de recarga apresenta como diferencial uma saída de som e uma entrada para colocar um cordão, o que permite pendurar a case na mochila, por exemplo. As dimensões do componente de recarga são de 4,5 x 6 x 2,1 cm e 50,8 g. Já os fones possuem 3 x 2,1 x 2,4 cm e pesam 5,3 g cada.

3 de 9 AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça, para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça, para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple

As especificações visuais dos fones de ouvido são similares. Para levar em consideração a melhor opção, o usuário pode analisar para qual seria o uso do acessório. O Beats Fit Pro seria o modelo ideal para quem pratica atividades físicas ouvindo músicas, enquanto os AirPods Pro 2 seriam mais adequados para outras ocasiões.

Funcionalidades

O Beats Fit Pro é compatível com dispositivos Android e iPhone (iOS). A conexão Bluetooth Class 1 do aparelho possibilita que o usuário se conecte facilmente a seu smartphone, com a promessa de menos interrupções e maior alcance. Nos celulares Android, é possível instalar o aplicativo Beats para ter acesso a outros recursos, como monitoramento do nível de bateria, atualizações do firmware, emparelhamento com um toque, controles personalizados e teste de encaixe dos fones.

O fone ainda é compatível com tecnologias de áudio que prometem melhorar a experiência do usuário. Uma delas é o áudio espacial com rastreamento de cabeça, que promete maior imersão nas músicas, filmes, séries e jogos. O recurso utiliza giroscópios e acelerômetros para ajustar o som conforme o usuário movimenta a cabeça ao usar o acessório.

4 de 9 Os microfones do Beats Fit Pro também são usados para executar os recursos avançados de áudio — Foto: Divulgação/Apple Os microfones do Beats Fit Pro também são usados para executar os recursos avançados de áudio — Foto: Divulgação/Apple

Outro destaque do fone é o cancelamento ativo de ruídos. Essa é uma especificação interessante para usuários que utilizam o dispositivo em ambientes movimentados, como o transporte público, por exemplo. O recurso promete filtrar os sons externos e otimizá-los para que o usuário consiga ouvir o que está sendo reproduzido com mais tranquilidade. Já para quem precisa ouvir o ambiente externo enquanto utiliza o fone, o modo ambiente pode auxiliar nesse processo. A funcionalidade permite capturar o som ao redor ao ouvir músicas. Por ser uma opção para ser usada durante a prática de atividades físicas, o Beats Fit Pro ainda vem com a certificação IPX4, que garante resistência contra água e suor.

O modelo vem equipado com o chip H1, da Apple, o que garante uma funcionalidade interessante para os usuários de dispositivos da maçã. A promessa é de fácil emparelhamento de aparelhos da marca, sendo possível realizar o pareamento dinâmico entre iPhone, Mac e iPad. Assim, fica mais fácil trocar o dispositivo de reprodução. Além disso, também é possível realizar o compartilhamento de áudio com os amigos que possuem o Beats Fit Pro ou modelos de AirPods.

5 de 9 Ponteiras dos AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple Ponteiras dos AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 2 não ficam para trás, e apresentam alguns dos mesmos recursos de seu rival. A conectividade do aparelho é Bluetooth 5.3, que promete oferecer conexão estável com o smartphone e menor consumo da bateria. O fone de ouvido e o estojo de recarga possuem certificação IPX4.

As especificações avançadas de áudio também estão presentes nos AirPods Pro 2. O áudio espacial com rastreamento de cabeça, modo ambiente e cancelamento ativo de ruídos asseguram que o usuário tenha uma experiência personalizada para diversas situações do cotidiano. O modelo consegue enfrentar o uso na rua, no transporte público e no ambiente de trabalho com facilidade e se ajusta conforme a preferência do usuário.

Um diferencial do acessório é a equalização adaptativa, que promete ajustar a música para deixar agudos e graves mais evidentes em tempo real. Os AirPods Pro 2 são equipados com o chip H2, da Apple. O estojo de recarga também possui um chip U1, que promete aprimorar o sistema de localização em caso de perda.

Os dois fones de ouvido podem controlados com toques. O Beats Fit Pro possui um botão multifuncional em cada lado. Já os AirPods Pro 2 possuem regiões sensíveis ao toque em suas hastes que permitem reproduzir, pausar, atender chamadas, trocar de música, alternar entre os modos de som personalizados, ajustar o volume e ativar a assistente de voz Siri.

Qualidade do som

Na qualidade sonora, o Beats Fit Pro promete som potente e equilibrado. O driver do dispositivo fica dentro de uma câmera dupla, que promete proporcionar mais nitidez no som. Seu processador assegura a otimização do áudio com melhor volume, acrescido dos recursos avançados de áudio.

6 de 9 Beats Fit Pro — Foto: Divulgação/Beats Beats Fit Pro — Foto: Divulgação/Beats

Os AirPods Pro 2 também se destacam por suas especificações avançadas de áudio. O dispositivo promete boa reprodução e definição de graves e agudos. Apesar da promessa de boa qualidade sonora, a Apple não indica na ficha técnica de nenhum dos dois modelos informações importantes referente aos componentes dos fones. Detalhes como tamanho dos drivers, frequência de resposta, impedância e sensibilidade não são descritos na lista de especificações no site oficial da empresa.

Bateria

No quesito autonomia, o Beats Fit Pro consegue proporcionar até 24 horas de som quando combinado com o estojo. O fone de ouvido oferece seis horas de músicas para o usuário. Com os recursos de cancelamento ativo de ruídos e modo ambiente desativados, esse tempo sobe para até sete horas. O modelo possui recarga rápida que assegura uma hora de som com apenas cinco minutos de recarga. A case pode ser recarrega via USB-C.

7 de 9 Beats Fit Pro é carregado via USB-C — Foto: Divulgação/Beats Beats Fit Pro é carregado via USB-C — Foto: Divulgação/Beats

Os AirPods Pro 2 oferecem as mesmas 6 horas de som que o modelo da Beats. O diferencial do dispositivo é que, com os recursos avançados de áudio ativados, a autonomia do acessório reduz para 5,5 horas. Por outro lado, ao combinar a bateria do estojo, o valor pode chegar a 30 horas, o que reflete em quatro cargas extras da bateria dos fones. A recarga da case pode ser feita com um conector Lightning ou carregador padrão Qi.

8 de 9 Estojo dos AirPods Pro 2 possui saída de som que permite localizá-lo com mais facilidade — Foto: Divulgação/Apple Estojo dos AirPods Pro 2 possui saída de som que permite localizá-lo com mais facilidade — Foto: Divulgação/Apple

Para escolher o modelo ideal, o usuário pode levar em consideração os valores expostos acima. Enquanto o Beats Fit Pro entrega maior autonomia nos fones de ouvido, os AirPods Pro 2 apresentam a possibilidade de mais recargas com o estojo. A diferença na duração da bateria dos modelos, no entanto, é relativamente pequena.

Preço e garantia

9 de 9 AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Ambos os fones de ouvido seguem com preços elevados no site oficial da Apple no Brasil. O Beats Fit Pro pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 2.149. Já os AirPods Pro 2 são vendidos por R$ 2.599.

Os acessórios já podem ser encontrados no e-commerce nacional com preços mais acessíveis do que no site da maçã. A marca fornece garantia de 12 meses em caso de eventuais problemas com os fones.

Principais concorrentes

Para competir com as características do Beats Fit Pro, voltadas para quem gosta de usar fones de ouvido enquanto pratica atividades físicas, o JBL Reflect Flow Pro é um bom concorrente. O modelo totalmente sem fios apresenta como destaque seu cancelamento de ruídos adaptativo, certificação IP68 de resistência à água e poeira, e bateria com autonomia de 30 horas combinadas com o estojo. O modelo também tem hastes de silicone que possibilitam melhor encaixe no ouvido e pode ser encontrado por a partir de R$ 1.059 na Amazon.

Já o Sennheiser Momentum True Wireless 2 é um modelo com características premium que pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.550. Os recursos em destaque do aparelho são o cancelamento ativo de ruídos, controles personalizáveis e bateria com 28 horas de autonomia combinando seu estojo de recarga.

Ficha técnica

Beats Fit Pro vs AirPods Pro 2 Especificações Beats Fit Pro AirPods Pro 2 Preço R$ 2.149 R$ 2.599 Bateria até 24 horas com estojo até 30 horas com estojo Dimensões e peso 1,9 x 3 x 2,4 cm e 5,6 gramas (fones) e 2,8 x 6,2 x 6,2 cm e 55,1 gramas (estojo) 3 x 2,1 x 2,4 cm e pesam 5,3 gramas (fones) e 4,5 x 6 x 2,1 cm e 50,8 gramas (estojo) Cores preto, branco, grafite e rosa branco Chip H1 Apple H2 Apple (fone) e U1 Apple (estojo) Conexão Bluetooth Bluetooth Frequência de resposta não informado pela fabricante não informado pela fabricante Drivers não informado pela fabricante não informado pela fabricante Impedância não informado pela fabricante não informado pela fabricante Sensibilidade não informado pela fabricante não informado pela fabricante

