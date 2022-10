Beats Studio Buds vs AirPods Pro 2: compare os fones vendidos pela Apple

Com design resistente a água e suor, os acessórios podem ser boas opções para usar durante a prática de atividades físicas e funcionam em diversos aparelhos. Alguns recursos, no entanto, são mais fáceis de serem usados em dispositivos da Apple, como a assistente de voz Siri, por exemplo. A seguir, o TechTudo demonstra as principais especificações de Beats Studio Buds e AirPods Pro 2.

2 de 9 AirPods Pro 2 são o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 são o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Design

No design, os dois modelos de fone de ouvido vendidos pela Apple apresentam visual discreto e compacto. O Beats Studio Buds é um modelo intra-auricular que acompanha três ponteiras de silicone com tamanhos variados. O acessório promete segurança e conforto para longas horas de uso. Um diferencial é a quantidade de cores disponíveis: é possível encontrar o Studio Buds nos tons preto, branco, azul, vermelho, cinza e rosa.

O Beats Studio Buds acompanha um estojo de carregamento na mesma paleta de cor e com tamanho compacto. Com 2,5 cm de altura, 7,2 cm de comprimento e 5,1 cm de largura, a case pode ser transportada com facilidade até mesmo no bolso da calça. Os fones possuem 1,5 x 2 x 1,8 cm em suas dimensões e pesam 5 gramas cada.

3 de 9 Beats Studio Buds tem estojo que cabe no bolso — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Beats Studio Buds tem estojo que cabe no bolso — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Os AirPods Pro 2 também apresentam design intra-auricular com ponteiras de silicone de tamanhos variados, o que permite personalizar seu uso. Além do tamanho compacto, o fone promete bom encaixe no ouvido para garantir conforto e segurança em diversas situações. O modelo conta com hastes alongadas com direcionamento dos microfones, e está disponível apenas na cor branco com detalhes preto.

O estojo de recarga segue na cor branco e apresenta tamanho compacto. O acessório ainda possui uma entrada para cordão, que permite pendurar o estojo de recarga na bolsa ou mochila para fácil acesso. A case possui 4,5 cm de altura, 6 cm de largura, 2,1 cm de espessura e pesa pouco mais de 50 g. Já os fones possuem 3 cm de altura, 2,1 cm de largura e 2,4 cm de espessura, além de pesarem 5,3 g cada.

4 de 9 AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça, para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça, para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple

Ambos os fones de ouvidos se apresentam como modelos discretos. Os usuários que optam por modelos coloridos podem encontrar mais opções no Beats Studio Buds. Já quem gosta de um design um pouco maior pode preferir os AirPods Pro 2, já que suas hastes aumentam seu tamanho em comparação ao rival.

Funcionalidades

O Beats Studio Buds promete duas formas de ouvir suas músicas favoritas. O cancelamento ativo de ruídos possibilita criar um ambiente focado em cada detalhe do que está sendo reproduzido nos fones, bloqueando os ruídos externos por meio de um filtro dinâmico. Já o modo ambiente permite ao usuário ouvir o que está em sua volta sem retirar os fones dos ouvidos, sendo ideal para usar em lugares externos com muito movimento e que requerem mais atenção. Os dois recursos utilizam microfones voltados para a parte externa.

Para garantir mais proteção, o Beats Studio Buds possui certificação IPX4, que promete resistência ao suor e à água. Com isso, o usuário pode utilizar o acessório com mais segurança ao praticar exercícios físicos ou durante chuvas moderadas.

5 de 9 Lateral do Beats Studio Buds permite realizar comandos com o fone — Foto: Divulgação/Apple Lateral do Beats Studio Buds permite realizar comandos com o fone — Foto: Divulgação/Apple

A conexão do Beats Studio Buds é sem fio via Bluetooth Class 1, compatível com iPhone e Android. Segundo a marca, a configuração oferece maior alcance sem fio e menos interrupções na transmissão. Para chamadas de voz com maior nitidez, o acessório utiliza microfones que formam feixes duplos na captação da voz do usuário.

Com o app Beats para Android, é possível usar recursos como controles integrados, status do fone e atualizações de firmware. Em aparelhos Apple, esses recursos são nativos do iOS, o que dispensa o uso do aplicativo. O fone ainda possui controles que permitem gerenciar chamadas e controlar músicas.

6 de 9 AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 2 têm como principal destaque o cancelamento ativo de ruídos, com promessa de ser duas vezes melhor que a geração anterior. Já o modo ambiente adaptável assegura a redução e ajusta a intensidade de ruídos altos, tornando possível acompanhar o que acontece ao seu redor em lugares externos. O fone possui certificação IPX, sendo resistente a água e suor.

Para uma experiência sonora personalizada, a funcionalidade Áudio Espacial com Rastreamento Dinâmico da Cabeça promete adaptar a experiência do usuário e evidenciar os elementos sonoros com sons tridimensionais. Outro destaque é a Equalização Adaptativa, recurso que promete ajustar a música nos ouvidos dos usuários conforme os ruídos externos. Assim, é possível ter uma experiência de reprodução das músicas mais detalhada.

7 de 9 Estojo dos AirPods Pro 2 possui saída de som que permite localizá-lo com mais facilidade — Foto: Divulgação/Apple Estojo dos AirPods Pro 2 possui saída de som que permite localizá-lo com mais facilidade — Foto: Divulgação/Apple

Em caso de perda, o estojo MagSafe dos AirPods Pro 2 auxilia o usuário a localizar o aparelho. Caso o dispositivo esteja por perto, porém fora de vista, a case reproduz sons pelo alto-falante integrado. O carregador dos fones também possui certificação que garante resistência a intempéries.

As hastes do AirPods têm controle de toque que permite ajustar o volume deslizando para cima ou para baixo e regular funções de reprodução. Além disso, é possível solicitar à Siri que leia as mensagens e alertas importantes recebidos no celular.

Qualidade do som

Na qualidade sonora, o Beats Studio Buds promete som potente e equilibrado. Em suas especificações técnicas, o modelo é composto por um driver tipo diafragma em camadas. Os componentes estão dentro de uma carcaça de câmara dupla, prometendo nitidez sonora. Além disso, um processador digital assegura a otimização do áudio para obter melhor volume e efetividade no recurso de cancelamento de ruídos.

8 de 9 Além dos recursos avançados de áudio, o Beats Studio Buds promete boa qualidade sonora — Foto: Divulgação/Apple Além dos recursos avançados de áudio, o Beats Studio Buds promete boa qualidade sonora — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 2 também prometem boa qualidade sonora, aliada às suas funcionalidades de redução de ruídos ambientes. O modelo conta com o chip H2, que promete agudos cristalinos e graves profundos.

A ficha técnica dos dois fones de ouvido não indica detalhes importantes, como resposta de frequência, impedância e tamanho dos drivers. Por isso, para levar em consideração qual seria a melhor opção no quesito qualidade sonora, é importante que o usuário se atente às funcionalidades que os acessórios prometem. Os recursos extras podem ser importantes para deixar a experiência sonora completa.

Bateria

Quando combinado com o estojo de recarga, o Beats Studio Buds consegue alcançar autonomia de até 24 horas de uso. A bateria do fone de ouvido oferece até 8 horas de áudio, e a case, duas recargas adicionais. Com os recursos de cancelamento ativo de ruídos e modo ambiente ativados, a duração da bateria reduz para até 5 horas, totalizando 15 horas com o estojo. O modelo ainda é compatível com recarga rápida e a promessa é de 1 hora de bateria com uma carga de cinco minutos.

9 de 9 A bateria dos fones Beats Studio Buds dura cerca de oito horas — Foto: Divulgação/Apple A bateria dos fones Beats Studio Buds dura cerca de oito horas — Foto: Divulgação/Apple

Já os AirPods Pro 2 prometem oferecer até 30 horas de áudio com o estojo de recarga MagSafe. Os fones de ouvido possuem bateria com autonomia de 6 horas de áudio com apenas uma carga. Com os recursos de Áudio Espacial e Rastreamento Dinâmico de Cabeça ativados, a autonomia reduz para 5,5 horas. O modelo também é compatível com a recarga rápida, oferecendo 1 hora de som com cinco minutos na case.

Enquanto os AirPods Pro 2 levam a melhor por oferecer até quatro recargas extras com o estojo, o Beats Studio Buds se destaca por apresentar fones com autonomia maior. Nesse quesito, para escolher entre os dois, o usuário deve levar em consideração como pretende usar o acessório. Vale lembrar que, com os recursos avançados de áudio ativados, o Beats Studio Buds oferece menos tempo de áudio que os AirPods Pro 2.

Preço

O Beats Studio Buds tem preço oficial de R$ 1.599, mas já são encontrados por R$ 1.376. Já os AirPods Pro 2 têm preço sugerido de R$ 2.599, embora as vendas ainda não tenham se iniciado no Brasil

Principais concorrentes

Um modelo topo de linha que compete com os dispositivos é o Galaxy Buds 2 Pro. O fone de ouvido da Samsung promete som imersivo com cancelamento de ruídos inteligente e possui suporte a áudio com alta resolução e áudio 360. Com design compacto, o modelo promete ergonomia para várias horas de uso. Sua bateria tem autonomia de oito horas com o ANC desligado. Outro destaque é a resistência à água categoria IPX7. É possível adquirir o modelo por cifras que partem de R$ 1.299.

Outro modelo que pode competir com os dispositivos da Apple é o JBL Tour Pro+ TWS. O modelo intra-auricular possui como destaque a tecnologia de cancelamento de ruídos da marca e promete boa qualidade sonora com os drivers de 6,8 mm. Sua bateria tem autonomia de 32 horas, combinando os fones e o estojo de recarga. O modelo Bluetooth também é Dual Connect e pode ser adquirido por a partir de R$ 999.

Ficha técnica

Beats Studio Buds vs AirPods Pro 2 Especificações Beats Studio Buds AirPods Pro 2 Preço R$ 1.599 (oficial) ou R$ 1.376 (Amazon) R$ 2.599 Conexão Bluetooth Bluetooth Bateria até oito horas até seis horas Dimensões 1,5 x 2 x 1,8 cm (fone) e 2,5 x 7,2 x 5,1 cm (estojo) 3 x 2,1 x 2,4 cm (fone) e 4,5 x 6 cm x 2,1 cm (estojo) Peso 5 g (cada fone) 5,3 g (fones) Cores preto, branco, azul, vermelho, cinza e rosa branco Resposta de frequência não informado não informado Impedância não informado não informado Driver não informado não informado

