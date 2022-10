Beyond Good & Evil 2 bate recorde e é jogo com maior tempo de produção

Beyond Good and Evil 2 quebrou um recorde do livro Guinness World Records de "período de desenvolvimento mais longo para um videogame" ao superar o recordista anterior, Duke Nukem Forever. O recorde ainda não foi reconhecido pela organização que publica o livro anual de recordes, mas foi apontado pelo jornalista editor do site GamesIndustry.biz, Brendan Sinclair. Vale lembrar que Beyond Good and Evil 2 continua em desenvolvimento oficialmente, mas, há algum tempo, os fãs não recebem atualizações sobre seu estado.