BGS 2022: veja 10 coisas que você pode (e deve) fazer para aproveitar a feira

A Brasil Game Show 2022, ou BGS 2022, é a 13ª edição da maior feira de jogos da América Latina. O evento, que acontece desde quinta-feira (6) em São Paulo, volta após dois anos de hiato por conta da pandemia da Covid-19, com programação prevista até a próxima quarta (12). Nessa edição, a BGS traz ao menos 400 expositores, incluindo marcas como PlayStation , Nintendo , Capcom e Ubisoft . Também haverá atrações internacionais, como a Video Game Orchestra e a estreia mundial do concerto Sonic Symphony, que celebra os 30 anos do mascote da Sega .

Vale notar que esta também é a BGS com a maior duração de todos os tempos, compreendendo uma semana inteira de atrações e coincidindo com o Dia das Crianças. Por esse motivo, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, dez coisas que você pode (e deve) fazer para aproveitar a feira ao máximo ao longo da sua semana de atividades. Confira:

2 de 12 Brasil Game Show 2022 acontece de 6 a 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo — Foto: Divulgação/Brasil Game Show Brasil Game Show 2022 acontece de 6 a 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo — Foto: Divulgação/Brasil Game Show

👉 Nintendo Switch OLED já está a venda no Brasil? Veja no Fórum TechTudo

1. Jogar a demo de Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ainda na Brasil Game Show de 2019, a Nintendo já começava a acenar ao mercado brasileiro com um estande próprio no evento, que seria seguido pelo lançamento oficial do Nintendo Switch no país em 2020. Agora já estabelecida, a companhia japonesa está de volta com um estande ainda maior e que dá aos visitantes a oportunidade de experimentar Mario + Rabbids Sparks of Hope, jogo fruto de uma parceria com a Ubisoft previsto para chegar oficialmente em 20 de outubro.

O jogo é uma sequência de Mario + Rabbids Kingdom Battle, lançado em 2017, e coloca personagens do Reino do Cogumelo em interação com os caóticos Rabbids, da série Rayman. O novo jogo mescla momentos de exploração 3D com quebra-cabeças, mas seu grande diferencial é o sistema de combate tático em que os jogadores realizam combos com diferentes personagens, cada um com seu próprio arsenal de habilidades, vantagens e fraquezas.

3 de 12 Mario + Rabbids: Sparks of Hope é um dos jogos disponíveis para teste na Brasil Game Show 2022 — Foto: Divulgação/Nintendo Mario + Rabbids: Sparks of Hope é um dos jogos disponíveis para teste na Brasil Game Show 2022 — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Visitar o estande da PlayStation

Os fãs também terão a oportunidade de interagir com integrantes do Time PlayStation, como Júlio Cocielo, Bruno Corrêa e Nyvi Estephan. Várias personalidades da Internet, como Rik Editor, BRKsEdu, Malena, Bibi Tatto, Lucky Salamander e Samira Close, também estão entre as presenças confirmadas no estande. Os visitantes também podem esperar painéis com profissionais de dublagem, quiz, desafios entre influenciadores e concursos de cosplay temáticos com jogos da PlayStation.

4 de 12 A PlayStation traz jogos já disponíveis no mercado em seu estande na Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo A PlayStation traz jogos já disponíveis no mercado em seu estande na Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo

3. Passear pela história de Assassin’s Creed

Em homenagem aos 15 anos de Assassin’s Creed, a Ubisoft preparou um espaço inteiramente dedicado à franquia e pensado para fazer os fãs mergulharem em sua história. Diferente das edições anteriores, a publicadora francesa não traz um espaço próprio, e sim estações de gameplay dos títulos mais icônicos da série, além de uma cenografia especial para os fãs da franquia.

5 de 12 Ubisoft celebra os 15 anos de história de Assassin's Creed com espaço dedicado na Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo Ubisoft celebra os 15 anos de história de Assassin's Creed com espaço dedicado na Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo

4. Interagir com times de esports

Os entusiastas de esportes eletrônicos, especialmente dos cenários competitivos de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LOL), terão grandes momentos durante a Brasil Game Show. A marca de periféricos HyperX promete levar uma arena gamer com várias atividades, incluindo showmatches com jogadores profissionais da FURIA, uma loja com produtos de alto desempenho da fabricante, um palco com diversos convidados, entre outras atrações.

Os fãs de Free Fire também poderão acompanhar uma edição ao vivo da Copa Nobru, copa idealizada pelo fenômeno Nobru, na CPN Arena. As partidas acontecem de 10 a 12 de outubro e estrelam equipes como Faz o P, Noise, Dollars e Crias. Além disso, a Monster Energy promoverá campeonatos masculino e feminino de CS:GO valendo um total de R$ 100 mil em prêmios.

6 de 12 Nobru, Cerol e mais personalidades dos esports marcam presença na BGS — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Nobru, Cerol e mais personalidades dos esports marcam presença na BGS — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Por fim, a Team Liquid, uma das equipes mais tradicionais dos esports, participa da feira com a presença de vários dos seus atletas em diferentes modalidades, incluindo presenças internacionais. Entre os nomes estão Bwipo, do LOL, Alixxa, streamer de Fortnite, e HungryBox, do Super Smash Bros., além do diretor comercial da Liquid, Mike Milanov. Os talentos brasileiros da equipe também estão garantidos na feira para sessões de Meet and Greet, incluindo Haru, Zigueira, Rakin, FRTTT e RazaH.

5. Visitar o estande da Samsung com TV gamer

Durante todos os dias de feira, a Samsung disponibilizará um espaço de 500 m² para experimentar a nova Neo QLED QN90B, TV voltada para alto desempenho em jogos. O modelo permite acessar games via streaming por meio do Xbox Cloud Gaming sem exigir um console ou computador, além de contar com outros recursos de imagem e som que promete uma experiência aprimorada para o público gamer. Há dezenas de estações para teste, além de uma área dedicada aos monitores Odyssey e outro espaço de experimentação com produtos do ecossistema Galaxy, como os smartphones Galaxy S22 5G e o dobrável Z Fold 4 5G.

Os visitantes também podem acompanhar ativações em palco, além de um espaço com projeções e transmissões ao vivo, trazendo alguns influenciadores parceiros da marca. Para quem se interessar pelos produtos, também há uma área de venda com totens e vendedores informando sobre ofertas de produtos Samsung, com direito a descontos exclusivos durante o período de evento.

7 de 12 Samsung tem espaço com TV gamer para teste durante a Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo Samsung tem espaço com TV gamer para teste durante a Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarta/TechTudo

6. Jogar no Nintendo Switch OLED

Recém-lançado no Brasil, o Modelo OLED do Nintendo Switch fica disponível para teste no estande da Nintendo em todos os dias de Brasil Game Show. O console traz as mesmas especificações técnicas do modelo tradicional, mas chama atenção por sua tela OLED de 7 polegadas, que garante cores mais vivas. Em comparação, o display LCD dos outros modelos é de 6,2 polegadas.

8 de 12 Novidade no Brasil, Nintendo Switch OLED está disponível para teste na BGS 2022 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Novidade no Brasil, Nintendo Switch OLED está disponível para teste na BGS 2022 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

7. Tirar fotos de Pokémon

Em celebração ao lançamento de Pokémon Scarlet e Violet, em 18 de novembro, os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com os três monstrinhos iniciais da região de Paldea: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. A atividade também coincide com a divulgação de novas informações do jogo nesta quinta-feira (6), quando o jogo recebeu um novo trailer.

Infelizmente, os novos jogos de Pokémon não ficam disponíveis para teste ao público. Em vez disso, haverá espaços dedicados ao Nintendo Switch Online, com jogos retrô de Nintendinho e Super Nintendo, títulos como Tetris 99 e Pac-Man 99, e a presença de games brasileiros para homenagear o mercado nacional, incluindo Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, Horizon Chase Turbo, Cassiodora e Kukoos: Lost Pets.

9 de 12 Pokémon Scarlet e Violet são novos jogos da série de monstrinhos da Nintendo — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Pokémon Scarlet e Violet são novos jogos da série de monstrinhos da Nintendo — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

8. Acompanhar o concurso de cosplay

A Brasil Game Show sempre chama a atenção com a presença de cosplayers dedicados, que dão vida a personagens de diferentes mídias de entretenimento. As disputas acontecem durante o evento em três baterias diárias, de 6 a 12 de outubro, com 40 competidores cada. O júri será composto por especialistas e convidados, como é o caso do diretor e produtor de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama e Shuhei Matsumoto.

As competições têm como critérios a caracterização e performance dos cosplayers, e prometem momentos muito marcantes para o público. Os melhores colocados receberão prêmios de parceiros do evento. Também é possível tirar fotos com seus personagens favoritos em espaços instagramáveis.

10 de 12 BGS 2022 terá nova edição do tradicional concurso; na foto, a cosplayer Viviane Oliveira posa como princesa Zelda em Breath of the Wild — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo BGS 2022 terá nova edição do tradicional concurso; na foto, a cosplayer Viviane Oliveira posa como princesa Zelda em Breath of the Wild — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

9. Visitar a Avenida Indie

Seguindo uma tradição do evento, a Brasil Game Show conta com uma Avenida Indie para expor trabalhos de desenvolvedoras independentes, tanto nacionais quanto internacionais. O espaço é uma visita obrigatória para todos que desejam conhecer jogos diferentes e interagir diretamente com produtores. Além disso, as opiniões dos visitantes são fundamentais para melhorar a qualidade dos jogos e são muito valiosas para quem os cria.

Vale mencionar que uma nova edição da BGS Jam está prevista, maratona de desenvolvimento em que dez equipes selecionadas, cada uma com três participantes, trabalham para desenvolver um projeto de game em apenas 72 horas. Os projetos ficarão à disposição do público, que poderá eleger seu favorito e garantir grandes prêmios aos vencedores.

11 de 12 BGS 2022 terá Avenida Indie com produções nacionais e internacionais — Foto: Divulgação/Brasil Game Show BGS 2022 terá Avenida Indie com produções nacionais e internacionais — Foto: Divulgação/Brasil Game Show

10. Jogar a demo de Street Fighter 6

Um dos grandes destaques da Brasil Game Show 2022 é a presença de Street Fighter 6 com estações para teste pela primeira vez no país. Os visitantes podem testar uma build com oito lutadores selecionáveis, sendo eles: Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Juri, Kimberly e Ken. Essa será a oportunidade para os jogadores conferirem em primeira mão o Drive System e os novos recursos de jogabilidade, com destaque para os tipos de controle Clássico e Moderno.

Além disso, o diretor e produtor Takayuki Nakayama e Shuhei Matsumoto visitam o evento pela primeira vez para participar de apresentações e sessões de Meet & Greet, onde vão interagir e tirar fotos com os fãs, de 7 a 9 de outubro. Vale lembrar que a participação acontece às vésperas do Beta Fechado de Street Fighter 6, cujos convites já começaram a ser enviados para quem se inscreveu nas últimas semanas.

12 de 12 Street Fighter 6 tem demo jogável durante a Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Street Fighter 6 tem demo jogável durante a Brasil Game Show 2022 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo