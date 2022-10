BGS 2022: veja programação e horários do evento no final de semana

A Brasil Game Show 2022, ou BGS 2022, começou na última quinta-feira (6) e conta com programação que se estende até a próxima quarta (12). Além das atrações "fixas" presentes na 13° edição do evento, como os estandes temáticos, cada dia dará a oportunidade para os visitantes de terem novas experiências, seja conhecendo influenciadores digitais ou nomes da indústria dos games. Neste final de semana não será diferente, e programação da feira inclui encontros com personalidades conhecidas do meio, torneios de esports, além do já habitual concursos de cosplay.