BGS 2022: veja programação e horários no feriado, último dia de feira

O último dia da Brasil Game Show, ou BGS 2022, acontece nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Sr. Aparecida e dia das crianças. Além das atrações fixas desde o primeiro dia de evento, os visitantes podem esperar no encerramento da feira por mais Meet & Greets e ação de esportes eletrônicos com a Copa Nobru de Free Fire. No entanto, a principal novidade fica por conta da estreia mundial do Sonic Symphony, um concerto liderado pelo produtor musical Shota Nakama, que visa comemorar o aniversário de 30 anos de Sonic The Hedgehog.