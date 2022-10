Bloodborne e Resident Evil são destaque nas ofertas de Halloween

Os jogos de terror estão em oferta no Halloween. Algumas das principais lojas digitais deram início, nesta quarta-feira (19), às promoções de Dia das Bruxas. Uma delas é a PS Store, que traz jogos de PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) com até 80% de desconto por tempo limitado. Até o dia 2 de novembro, títulos populares como Bloodborne, Resident Evil e Alien: Isolation estão com preços mais convidativos. A Epic Games também não fica atrás e conta com a Promoção de Halloween, com até 75% de desconto em nomes como Days Gone, GhostWire: Tokyo e Dead By Daylight para PC.