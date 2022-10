Brasil registra 2,3 milhões de portabilidades de linha de celular

O Brasil registrou 2,34 milhões de trocas de operadoras de linhas de celular apenas nos últimos três meses. O dado é do último relatório da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), entidade nacional responsável pelo serviço, que o TechTudo divulga com exclusividade neste sábado. Houve aumento de 11,43% em relação ao período anterior (abril a junho de 2022). No total, o país já realizou mais de 60 milhões de migrações desde que a portabilidade foi liberada, em setembro de 2008.

Quando se fala em portabilidade feita por usuários de terminais fixos no último trimestre, a quantidade é menor: cerca de 344 mil solicitações. O processo de migração de um número para outra operadora demora, em média, três dias para ser concluído, – de modo que é possível cancelar o pedido em até dois dias após iniciar o processo.

Há 14 anos, usuários de telefonia móvel e fixa no Brasil podem migrar de operadora sem alterar o número da linha. O modelo de portabilidade numérica no país é definido pela Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel). O órgão determina que as trocas devem ser solicitadas pelos usuários sempre dentro do mesmo serviço, ou seja: de móvel para móvel ou fixo para fixo – e na área de alcance do mesmo DDD.

Entre os motivos que levam um usuário a fazer portabilidade está a busca por planos mais atrativos de outras operadoras. Esse era o caso do estudante Bernardo Lima, de 22 anos. O brasiliense foi uma das pessoas que fez migração da linha celular no último trimestre. “Estava enfrentando muitos problemas com minha antiga operadora. A internet deles sempre acabava antes do mês, me obrigando a contratar pacotes extras”, conta o universitário.

Além disso, na tentativa de conseguir novos clientes, várias empresas de telefonia oferecem benefícios para quem traz o número de celular de outra operadora. Algumas companhias dão bônus mensais de internet, desconto na mensalidade e, até mesmo, acesso a serviços de streaming de filme e música.

O que é preciso para fazer portabilidade

De acordo com a ABR Telecom, os interessados em migrar de operadora devem comprovar a titularidade da linha telefônica. O pedido pode ser feito diretamente à operadora via internet ou SAC telefônico. É necessário informar nome completo, número do documento de identidade (ou o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica) e endereço.

Caso o usuário desista da migração e decida permanecer na operadora que presta o serviço, ele tem dois dias úteis, após a solicitação de transferência, para suspender o processo de migração em andamento. A conclusão da portabilidade leva até três dias úteis.

Regiões que mais fizeram portabilidade

Portabilidade de linha telefônica por região Migrações de linhas móveis e fixas Fonte: ABR Telecom (setembro de 2008 a outubro de 2022)

A região Sudeste – a mais populosa do país – foi a que mais fez migração desde que o processo é possível no país: foram quase 47 milhões de pedidos. Isso é quase cinco vezes mais do que a quantidade total de solicitações de portabilidade feitas no Nordeste, a segunda região com mais habitantes,