Brasília tem a 2ª internet 5G mais rápida do mundo; veja ranking

A internet 5G na cidade de Brasília foi apontada como a segunda melhor do mundo, de acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira (27) pela Opensignal. O ranking apontou velocidade de download 2,5 vezes maior que a média das outras nove capitais que aparecem na lista. O resultado positivo surge pouco menos de três meses após a ativação oficial da versão “pura” da tecnologia na capital federal.

Em âmbito nacional, a capital já liderava entre as cidades com internet móvel mais rápida do país. Em setembro, o Ookla Speedtest fez um balanço que levou em consideração apenas a conexão 4G. Brasília manteve o topo da lista com uma enorme folga, alcançando uma média de 100,52 Mb/s de download – mais que o dobro de São Paulo, que ocupou a segunda posição com 49,25 Mb/s.

2 de 2 5G "puro" chegou há menos de quatro meses no Brasil — Foto: Luciana Maline/TechTudo 5G "puro" chegou há menos de quatro meses no Brasil — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O resultado da pesquisa

De acordo com a Opensignal, a cidade brasileira alcançou 369,5 MB/s de média na velocidade de download na conexão 5G, perdendo apenas para a capital da Coreia do Sul (447,4 MB/s). O terceiro lugar ficou com Camberra, na Austrália – alcançando 218,8 MB/s. Santiago foi a única outra cidade da América do Sul a aparecer na lista. A representante chilena ficou em quinto lugar, seguida pela capital estadunidense.

Cidades com download por 5G mais rápido do mundo Fonte: Opensignal (6 de julho a 4 de outubro de 2022)

Quando se fala em velocidade média de upload – ou seja, envio de dados para a internet – com a rede 5G, a cidade de Seul dispara na frente com 40 MB/s. Brasília também fica na segunda posição, mas com uma diferença considerável para a primeira colocada sul-coreana.

Cidades com upload por 5G mais rápido do mundo Fonte: Opensignal (6 de julho a 4 de outubro de 2022)

"Vemos um avanço significativo na experiência 5G, com a disponibilidade de um novo espectro de 3,5 GHz de alta capacidade, registrando agora uma melhoria de 15 vezes na velocidade de download em relação à conectividade 4G", conclui o relatório Opensignal sobre o desempenho no Distrito Federal.

5G é pouco usado em Brasília

Por outro lado, o tempo médio que os brasilienses passam conectados com a rede 5G no mesmo ranking só foi maior do que o da capital canadense Ottawa e da Cidade do México. Apesar da cobertura 5G ter avançado rapidamente, ainda não são todas as regiões administrativas de Brasília que estão inteiramente cobertas com a nova rede.

Os brasilienses passaram, em média, apenas 12,6% do tempo conectados com a rede 5G. Isso é mais do que os 10,3% de Ottawa e os 7,5% da Cidade do México, mas é muito pouco se comparado com a primeira colocada da lista, Seul. Por lá, 45,7% do tempo de conexão em rede móvel dos usuários é no 5G. Bangkok fica na segunda posição com 27,3%, quase empatada com a capital americana Washington (terceira colocada, com 27,1%).

Tudo sobre 5G no Brasil

4G está mais rápido com chegada do 5G

Mesmo quem não tem um celular com suporte à tecnologia 5G foi beneficiado com a chegada da rede. Isso porque a velocidade de download e upload da internet 4G na capital melhorou consideravelmente após a implementação do sinal, segundo a Opensignal. O resultado do levantamento está de acordo com outro relatório do Ookla Speedtest, que o TechTudo noticiou neste mês de outubro.

Cidades brasileiras com internet 4G mais rápida Posição Cidade Download Upload Ping médio 1° Brasília 100,52 Mb/s 19,86 Mb/s 17 ms 2° São Paulo 49,25 Mb/s 14,13 Mb/s 22 ms 3° Curitiba 49,08 Mb/s 13,91 Mb/s 20 ms 4° Rio de Janeiro 39,70 Mb/s 12,17 Mb/s 22 ms 5° Belo Horizonte 35,82 Mb/s 12,91 Mb/s 23 ms 6° Goiânia 32,31 Mb/s 11,80 Mb/s 22 ms 7° Salvador 31,81 Mb/s 11,08 Mb/s 21 ms 8° Fortaleza 28,97 Mb/s 12,60 Mb/s 19 ms 9° Recife 24,86 Mb/s 11,01 Mb/s 27 ms 10° Manaus 21,62 Mb/s 9,37 Mb/s 22 ms