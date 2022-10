Bug no iPhone 14 dá aviso de ‘SIM não suportado’; veja o que fazer

A Apple admitiu mais um bug no iPhone 14 que impõe um alerta de “SIM não suportado” e pode fazer com que a tela do celular fique congelada por vários instantes. Desta vez, o erro impacta o acesso à rede telefônica, de modo que o aparelho não consegue reconhecer o SIM da operadora. A pane afeta recursos como chamadas de voz, acesso a dados móveis e envio de mensagens SMS.

2 de 2 iPhone 14 apresenta novo bug, agora relacionado ao SIM — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 apresenta novo bug, agora relacionado ao SIM — Foto: Laura Storino/TechTudo

Entenda o problema

O problema relatado por donos do iPhone 14 e outras versões ocorre tanto com o uso de eSIM (o chip virtual) quanto pelo SIM card tradicional. O alerta de “SIM não suportado” é exibido no formato de pop-up na tela. O bug ocorre de forma aleatória, mesmo que o SIM já estivesse configurado e funcionando normalmente no dispositivo.

De acordo com o site especializado MacRumors, que teve acesso ao relatório da empresa, a Apple trata o assunto como um problema de software do iOS 16 – e não um problema de hardware (ou seja, os componentes físicos do aparelho). A gigante de Cupertino informou ainda que já investiga o caso e que, enquanto isso, os clientes da marca devem manter o iPhone atualizado com a última versão do iOS.

Veja como resolver

A primeira solução apresentada pela Apple aos usuários caso eles se deparem com a mensagem de “SIM não suportado” é aguardar alguns minutos até que a mensagem desapareça da tela do iPhone 14. Esse processo deve levar alguns minutos. Assim que a mensagem desaparecer, o iPhone deve ser reiniciado.

Caso o problema persista, a Apple orienta que os usuários não tentem restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica. Em vez disso, o cliente deve se dirigir até a Apple Store ou assistência autorizada mais próxima. O TechTudo preparou um artigo que ensina como encontrar telefones e endereços da assistência.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Outros erros do iOS 16 no iPhone 14

Não é a primeira vez que o iOS 16 aparece com algum problema no iPhone 14. No mês passado, o TechTudo mostrou que donos do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max relataram um bug na câmera dos dispositivos que custam entre R$ 9.499 e R$ 15.499 no Brasil. O problema foi resolvido dias depois com a chegada do iOS 16.0.2.

Com informações de MacRumors