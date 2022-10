Buser ganha função para acompanhar ônibus em tempo real; saiba usar

De acordo com o que foi divulgado pela empresa, a localização do ônibus é enviada para o aplicativo por meio do GPS do aplicativo do motorista e do sistema de telemetria. O compartilhamento da localização do veículo é encerrado no app dos passageiros assim que o embarque é encerrado. Desse modo, não é possível acompanhar a viagem em tempo real pelo app após o início do trajeto.

Para acessar a localização do ônibus no Buser em tempo real, abra o aplicativo e toque na aba “Viagens”, no menu inferior. Então, selecione a viagem agendada a partir de 30 minutos antes do início. Um mapa será exibido na tela com a localização do ônibus, acompanhado do status e da previsão do horário de embarque, que também é atualizada em tempo real com base na geolocalização do veículo.