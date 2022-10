Caixa de som gamer: 6 modelos para compor o seu setup

Uma boa experiência gamer exige um computador com alto desempenho e também alguns periféricos que ajudem a deixar você imerso naquele universo e ainda possam melhorar sua performance. Por isso, investir em caixas de som para seu setup gamer pode ser uma boa pedida, principalmente, se os alto-falantes internos do seu notebook não forem muito potentes. A Americanas apresenta seis opções para você aumentar o volume.

Para começar, um conjunto de caixinhas de som compactas, na cor branca, com 6 W de potência e falantes de 2 polegadas, que prometem som com alta nitidez. Tem conexão por cabo P2 (3,5 mm) e alimentação de 5V via USB, com controle de volume no cabo.

Outra opção compacta e estéreo, a dupla de caixas de som GT-S4 possuem 6 W de potência e luzes RGB dinâmico, com alimentação via cabo USB. A marca promete que o ângulo de elevação dos alto-falantes aproxima a propagação do som da melhor posição do ouvido do jogador.

Sistema com 2.1 canais estéreo, conta com duas caixinhas de som e um mini subwoofer, para acrescentar potência aos graves, totalizando 11 W. O receptor externo é conectado ao desktop ou notebook com cabo P2 (3,5 mm), com as caixinhas funcionando via Bluetooth.

Opção diferente da dupla de caixinhas, esse soundbar gamer tem 6W de potência, com quatro mini alto-falantes, e iluminação RGB com controles touch. Ele pode ser uma boa escolha para ficar abaixo do monitor.

Essa soundbar pode compor o seu setup gamer ou servir como caixa de som para escutar música, já que possui conexão com cabo P2 e Bluetooth e a marca ainda promete 80 W de potência. Isso é possível com dois drivers full-range e um subwoofer de 2,5 polegadas. A alimentação é bivolt.

Escolha mais potente e que promete um som mais cheio, o conjunto Warrior de 2.1 canais conta com caixas laterais de 3 polegadas e subwoofer de 6,5 polegadas para potência total de 50 W. Conta com ajuste de grave e volume no painel lateral do subwoofer e controle externo com entrada e saída auxiliar P2.