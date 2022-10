Caixinha do Nubank não aparece: usuários relatam problemas no banco

As Caixinhas do Nubank não estão aparecendo para alguns usuários nesta terça-feira (4). De acordo com relatos feitos no Twitter, o recurso não está visível mesmo para aqueles que possuem dinheiro guardado no aplicativo. Assim, muitos correntistas não conseguem acessar o valor no app e nem realizar compras. Segundo o Google Trends, plataforma do Google para monitoramento de pesquisas, houve um aumento repentino em buscas como "meu dinheiro sumiu do Nubank" e "caixinha do Nubank sumiu" nas últimas quatro horas de hoje.