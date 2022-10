Caixinhas do Nubank ganham opção para agendar depósitos; saiba usar

As Caixinhas do Nubank vão ganhar opção para agendar depósitos, anunciou o banco digital nesta segunda-feira (17). Com a novidade, que será liberada gradativamente para toda a base de usuários ainda em outubro, será possível escolher um dia e um valor específico para ser depositado mensalmente em cada uma das Caixinhas utilizadas pelo correntista. O novo recurso, disponível para Android e iPhone (iOS), pode ser usado em conjunto com o simulador da função, que permite descobrir qual quantia deve ser guardada mensalmente para que se consiga alcançar a meta estipulada no período desejado.