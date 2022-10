Call of Duty: Modern Warfare 2 bate recorde de vendas na PS Store

Call of Duty: Modern Warfare 2 se tornou o game da franquia mais vendido na PlayStation Store. O anúncio do recorde foi publicado nesta segunda-feira (31) pela conta oficial de Twitter da PlayStation, que parabenizou a Activision e a Infinity Ward pelo feito. A contagem das vendas incluiu tanto as cópias do jogo de pré-venda quanto as adquiridas no dia do lançamento, em 28 de outubro. Apesar de celebrar o desempenho, a empresa não divulgou os números exatos atingidos pelo game.

O sucesso de Call of Duty: Modern Warfare 2 já era esperado desde o beta. Isso porque, segundo postagem na conta oficial da série no Twitter, o público do game superou os recordes da franquia já na fase de testes, liberada no final de setembro. Assim, jogadores puderam experimentar o aclamado multiplayer online da série, disponibilizado em etapas: primeiro para usuários de PlayStation que compraram o game na pré-venda, depois para consoles Xbox e, por fim, para todos os usuários. Nesse sentido, vale dizer que a versão final do jogo incluiu suporte a crossplay.

No Steam, o título também se tornou o jogo da série com maior lançamento na plataforma. Poucas horas após seu lançamento, Call of Duty: Modern Warfare 2 ficou no quinto lugar entre os games mais jogados do serviço para PC. Segundo o site SteamDB, o pico de jogadores simultâneos foi de 238.522, número que ultrapassou o recorde anterior da série que era de 63.681 usuários em Call of Duty: Black Ops 3. O jogo marcou o retorno da série Call of Duty à plataforma Steam após Call of Duty: Black Ops 4 ter sido exclusivo da loja Battle.net da Activision Blizzard.

Call of Duty: Modern Warfare 2 é uma reimaginação do game original de 2009 e também sequência direta do Call of Duty: Modern Warfare de 2019. O jogo apresenta a história da força-tarefa 141, enviada em missões ao redor do mundo para desmantelar conspirações terroristas. Além da campanha, há também um extenso modo multiplayer online — que, inclusive, receberá integração com o Battle Royale Call of Duty: Warzone 2.0 quando for lançado em 16 de novembro.