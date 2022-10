Call of Duty Modern Warfare 2: veja lançamento, gameplay e requisitos

Call of Duty: Modern Warfare 2 é o novo jogo da série de guerra da Activision , desenvolvido pela Infinity Ward . O game reimagina os eventos do título anterior, lançado em 2009, e, por isso, recebe o mesmo nome. No entanto, não se trata exatamente de um remake, uma vez que foram incluídos novos cenários, personagens e missões.

Vale ressaltar que o game é uma continuação direta do reboot de 2019, seguindo a história da saga. O novo MW2 será lançado oficialmente no dia 28 de outubro para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mas já está em pré-venda com preços a partir de R$ 299,90. Veja mais detalhes a seguir:

Modern Warfare ainda mais moderno

Call of Duty Modern Warfare 2 se passa em um “presente mais próximo", no qual operativos especiais combatem forças terroristas de diversos territórios. Três anos após os acontecimentos do game anterior, MW2 conta a trajetória de personagens novos e clássicos, como Capitão Price, Gaz, Soap e Ghost. Todos eles fazem parte do esquadrão 141, especializado em missões suicidas, e que é novamente convocado após um bombardeio nos EUA matar um general estrangeiro.

Pela primeira vez, jogadores poderão escolher fazer a campanha em primeira ou terceira pessoa - seja no modo história ou no multiplayer. Para aumentar a dramaticidade da narrativa, outras novidades foram incluídas no game, como movimentos para se debruçar sobre e atirar de janelas de veículos, e a possibilidade de customizar armas de diferentes formas.

Ao falar especificamente do multiplayer do game, vale ressaltar que ele apresentará modos inéditos. No "Knockout", por exemplo, dois times deverão tentar capturar um pacote, com um limite de cinco vidas para cada lado.

Junto do Modern Warfare 2, também será lançada uma nova versão de Call of Duty: Warzone, com gráficos melhorados e incrementos técnicos. Chamado de Warzone 2.0, o Battle Royale será disponibilizado de forma gratuita, como parte do MW2, mas ainda funcionando de maneira separada.

Requisitos para Modern Warfare 2

Se for jogar em console, não é preciso se preocupar com requisitos para aproveitar o Modern Warfare 2. No entanto, para aproveitar o game no PC, confira abaixo em que tipo de máquina o jogo pode rodar:

COD Modern Warfare 2: Requisitos mínimos Componente Requisito Sistema operacional Windows 10, 64 Bit Processador Intel Core i5 3570 ou AMD Ryzen 5 1600X Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 Espaço em disco 25 GB Memória 8 GB