Call of Duty MW2 e Bayonetta 3 são destaques nos lançamentos da semana

👉 Call of Duty Warzone possui Crossplay entre PS4 e Xbox One? Veja no Fórum do TechTudo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 28 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A nova versão do game reimagina os eventos de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), sendo também uma sequência direta de Call of Duty: Modern Warfare (2019). O jogo mais uma vez traz a ação em primeira pessoa (além de uma inédita opção em terceira pessoa para o modo história), enquanto a Força-Tarefa 141 tenta impedir uma grande ameaça terrorista em missões ao redor do mundo.

Jogadores poderão rever personagens clássicos, como Capitão Price, Gaz, Sopa e Ghost, além de conhecer o novo personagem Alejandro Vagas, das Forças Especiais Mexicanas, introduzido nesta versão. Para mais, o game oferecerá o aclamado modo multiplayer, pelo qual a série é conhecida, e integração com o Battle Royale Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 329,90; para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 329, e para PC através das lojas digitais Steam e Battle.net por R$ 299,90. Usuários que adquirirem o game em pré-venda poderão acessar antecipadamente o modo campanha.

Bayonetta 3 - 28 de outubro - SW

A poderosa bruxa Bayonetta voltou e, dessa vez, para enfrentar uma nova ameaça criada por humanos: os chamados "homúnculos", que estão invadindo diversos mundos. Durante a aventura, Bayonetta encontrará outras versões de si mesma, além de uma nova personagem jogável chamada Viola, que vem de outro mundo para alertá-la sobre a ameaça.

A jogabilidade de ação intensa da Platinum Games também marca seu retorno, com uma nova habilidade chamada "Demon Masquerade", que permitirá que a bruxa Umbra canalize seus demônios em novas transformações de combate. Caso queira conferir, Bayonetta 3 está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Resident Evil Re:Verse - 28 de outubro - PS4, XB, PC

O game multiplayer online Resident Evil Re:Verse será finalmente lançado após uma série de atrasos. Inicialmente planejado para sair junto a Resident Evil Village, o jogo traz uma série de batalhas entre até seis personagens clássicos da franquia, com mapas que remetem a games anteriores. Entre o elenco, estão heróis como Leon, Claire e Jill; e vilões como Nemesis e Jack Baker.

Durante a jogatina, caso morra, o usuário pode decidir retornar à partida como um zumbi ou como outra criatura, a fim de importunar seus adversários. Resident Evil Re:Verse está disponível para PC por R$ 139,90 na Steam, e será gratuito para usuários que já possuem o Resident Evil Village.

Sackboy: A Big Adventure - 27 de outubro - PC

O game de ação e plataforma antes lançado para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), chega agora ao PC com melhorias gráficas. Em Sackboy: Uma Grande Aventura, usuários encarnam mais uma vez o herói em uma jornada pelo Artemundo, que está ameaçado por uma força caótica chamada Vex e que sequestrou os amigos de Sackboy.

O gameplay traz um jogo de plataforma semelhante a Super Mario 3D World do Nintendo Switch, com suporte cooperativo para até 4 pessoas na mesma fase. No PC, há opções de resolução de até 4K, taxa de quadros de até 120 FPS, suporte a monitores ultrawide 21:9 e a tecnologia Nvidia DLSS para melhor performance. Sackboy: A Big Adventure está disponível para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 249,90.

Star Ocean: The Divine Force - 27 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A clássica série de RPG da Square Enix ganhou um novo capítulo para celebrar os 25 anos da franquia. Em Star Ocean: The Divine Force, usuários acompanham a história de Raymond, capitão de uma nave espacial abatida, e Laeticia, uma princesa guerreira de um planeta chamado Aster IV.

O caminho dos personagens irá se cruzar em uma história de ficção científica e fantasia que coloca mundos subdesenvolvidos em meio a intrigas de planetas mais avançados. O game, que tem mundo aberto, permite explorar o sistema de combate que mescla ação e RPG. Star Ocean: The Divine Force está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90; para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 299, e para PC pela loja digital Steam por R$ 249.

Signalis - 27 de outubro - PS4, XB, SW, PC

Em um futuro distópico no qual a humanidade colonizou o sistema solar, jogadores acordarão em um estranho planeta como a androide Elster, uma técnica despertada de seu sono criogênico. Ela terá que explorar sua nave, invadida por estranhas criaturas alienígenas, enquanto tenta descobrir o que aconteceu com sua missão e como foi parar no local.

Signalis é um survival-horror clássico com jogabilidade semelhante aos primeiros títulos da saga Resident Evil, e está disponível no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.