Cartola Express terá versão para a Copa do Mundo com prêmios em dinheiro

O Cartola Express, fantasy game do Campeonato Brasileiro de Futebol , vai ganhar uma versão especial para a Copa do Mundo FIFA 2022, que acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro no Qatar. A novidade foi revelada na transmissão da primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, na Globo, e será lembrada novamente na partida decisiva desta quarta-feira (19). A proposta vai seguir a mesma, com inscrição em dinheiro e distribuição de prêmios a cada rodada, mas com alguns dos principais craques do futebol internacional.

O jogo original está disponível para PC e celulares Android ou iPhone (iOS) e é uma alternativa ao Cartola, tradicional fantasy do Grupo Globo que envolve outra gameplay e tipos de prêmio. Vale lembrar que, no Express, a ideia é utilizar dinheiro real para ter um retorno com o desempenho em suas escalações a cada jogo. Portanto, existe o risco de não ter nenhum retorno, assim como de "perder" o valor depositado para na inscrição a cada rodada.

1 de 2 Cartola Express ampliará sua jogatina para a Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar em novembro — Foto: Divulgação/Cartola Express Cartola Express ampliará sua jogatina para a Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar em novembro — Foto: Divulgação/Cartola Express

👉 Qual o melhor site para ver as Parciais do Cartola FC? Saiba no Fórum do TechTudo

Para jogar o fantasy, é necessário ter uma conta Globo (https://minhaconta.globo.com) e também cadastro no próprio Cartola Express (https://jogue.cartolaexpress.globo.com/). O título fica disponível em praticamente qualquer navegador, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, entre outros. Dessa forma, é possível acessar via PC ou celular. Por enquanto, ainda não há informações de quando a versão especial para a Copa do Mundo fica disponível.

Para a edição do Mundial, o Grupo Globo escolheu Pedrinho, ex-jogador do Vasco da Gama e comentarista dos canais esportivos da empresa, como garoto propaganda do fantasy game. Ao TechTudo, o ex-atleta afirmou que, com a versão da Copa do Mundo, o jogo veio para ficar.

"Vai ser emocionante para os cartoleiros terem a oportunidade de escalar alguns dos maiores craques do futebol mundial em seus times do fantasy. Tenho certeza de que a Copa do Mundo no Cartola Express vai ser um grande sucesso e eu vou escalar meus times direto do Qatar"

2 de 2 Diferente do Cartola original, não há uma variação no valor inicial para escalar seu time: todo jogador começa com 140 cartoletas — Foto: Reprodução/Róbson Martins Diferente do Cartola original, não há uma variação no valor inicial para escalar seu time: todo jogador começa com 140 cartoletas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

O game, desenvolvido pela DFS Entretenimento, empresa do Grupo Globo, foi lançado em 2022 focado na disputa do Campeonato Brasileiro, sendo uma plataforma à parte do Cartola. O formato consiste em definir um time com atletas reais que terão seu desempenho medido pela performance nas partidas do Mundial. Diferente do fantasy original, os jogadores começam com 140 cartoletas para usar na formação em todas as rodadas, sem variação, mas com a opção de escalar mais de um time por vez.