Casamento às Cegas EUA ganha temporada 3 na Netflix; veja participantes

Casamento às Cegas EUA, da Netflix, ganhou uma nova temporada no dia 19 de outubro. O reality show apresenta um experimento social no qual os participantes escolhem se casar com alguém que nunca viram na vida. O programa apresenta 30 solteiros que interagem por um ambiente dividido por uma parede, onde se escutam, mas não conseguem se ver. Alguns saem do experimento solteiros, outros ficam noivos e se encontram pessoalmente só depois de concordarem em partir para o casamento.