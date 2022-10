Cellbit RPG: conheça Enigma do Medo, jogo do streamer para PC e consoles

Enigma do Medo é um jogo de puzzle e exploração do universo de Ordem Paranormal, o RPG do streamer Cellbit. Desenvolvido em parceria com a Dumativa, o game está em produção há dois anos e tem previsão de lançamento para janeiro de 2023 no PC, mas posteriormente receberá versões para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Enigma do Medo contou com financiamento coletivo pelo Catarse e arrecadou mais de R$ 4,2 milhões, ultrapassando em oito vezes a meta inicial de R$ 500 mil. O TechTudo conversou com Cellbit no stand da Twitch na Brasil Game Show (BGS) 2022 e revela, a seguir, detalhes sobre a produção do jogo.