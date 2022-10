Celular com flip: veja fotos de modelos que fizeram sucesso nos anos 2000

Lançado em 2004, o Razr, como também é conhecido, vinha com design elegante, câmera VGA e dois displays (um interno e outro externo) – verdadeiras evoluções tecnológicas para a época. Na mesma linha de celulares com flip há outros clássicos da Motorola, como Motorola EM28 e Motorola U9, e de diferentes marcas, como Sony Ericsson W380, LG VX6100 e Nokia N90. A seguir, confira fotos dos celulares com flip que fizeram muito sucesso nos anos 2000.