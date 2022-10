Celulares dobráveis mais potentes do planeta são anunciados na China

A Samsung aumentou o portfólio de celulares de luxo com o lançamento de dois smartphones dobráveis na China: o W23 e o W23 Flip. Apesar dos produtos serem versões do Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 – que estão à venda inclusive no Brasil –, os modelos chineses ficaram ainda mais poderosos, oferecendo mais memória RAM. O visual também mudou, já que a construção conta com elementos em cerâmica e detalhes na cor dourada.

Vale lembrar que a Samsung apresentou em agosto os dois smartphones dobráveis da empresa para o ano de 2022. O menor é o Galaxy Z Flip 4, que chegou por R$ 6.999, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.599. Já o Galaxy Z Fold 4 foi anunciado pelo preço inicial de R$ 12.799, mas sai por R$ 11.296.

2 de 4 W23 Flip é versão mais poderosa do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Reprodução/Samsung W23 Flip é versão mais poderosa do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Reprodução/Samsung

O que muda no W23 e no W23 Flip

Enquanto o W23 é o equivalente do Galaxy Z Fold 4, o W23 Flip é o equivalente ao Galaxy Z Flip 4. Os dois smartphones são mais poderosos e conseguem lidar melhor com múltiplas tarefas se comparados com os modelos globais. Isso é possível porque os produtos oferecem mais memória RAM.

O W23 Flip, por exemplo, conta com 12 GB de memória RAM, contra os 8 GB do Galaxy Z Flip 4. Já o W23 foi equipado com 16 GB de RAM, enquanto o Galaxy Z Fold 4 é limitado ao máximo de 12 GB de memória. Sobre armazenamento interno, os dois chineses oferecem até 512 GB.

3 de 4 W23 tem 16 GB de memória RAM e é o mais poderoso — Foto: Reprodução/Samsung W23 tem 16 GB de memória RAM e é o mais poderoso — Foto: Reprodução/Samsung

Como mencionado no início, outra diferença está na construção, desenvolvida para agradar quem busca smartphones luxuosos. O acabamento em cerâmica foi bastante exaltado pela marca sul-coreana durante o lançamento da nova linha na China. Além disso, os detalhes em dourado também são vistos como elementos da interface do usuário. Até a caneta S Pen (vendida à parte) recebeu um design mais elegante.

O que não muda nos novos dobráveis da Samsung

4 de 4 Apesar das mudanças estéticas e RAM turbinada, o restante dos da ficha técnica segue similar aos modelos comercializados no país — Foto: Reprodução/Samsung Apesar das mudanças estéticas e RAM turbinada, o restante dos da ficha técnica segue similar aos modelos comercializados no país — Foto: Reprodução/Samsung

De resto, os smartphones dobráveis são parecidos com os modelos vendidos no Brasil. Ou seja, ambos são equipados com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Qualcomm) – o que garante um desempenho de ponta. Até as telas são iguais: W23 com tela interna de 7,6 polegadas e 6,2 na externa, enquanto o Z Flip 4 conta com 6,7 polegadas na tela principal e 1,9 no painel externo.

O suporte ao carregamento rápido de até 25 Watts via USB-C, a compatibilidade com carregamento sem fio e as recargas reversas também marcam presença nos dois telefones.

Galaxy Z Flip 4: 7 fatos sobre o novo celular dobrável da Samsung

Com informações de SamMobile e Samsung