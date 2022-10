Chromecast: confira os recursos e veja por que vale a pena ter um

Pensando em adquirir um Chromecast para a sua casa? Estamos falando de uma das melhores soluções de streaming disponíveis, com a vantagem de ser compacto e com configuração rápida, além de oferecer integração com dezenas de aplicativos úteis e compatibilidade ampla. A seguir, confira mais detalhes dos recursos disponíveis em um Chromecast e saiba por que vale a pena contar com um.

Instalação

O Chromecast requer apenas uma TV com portas HDMI e USB ou tomada convencional por perto para ligar e começar a funcionar. Em aproximadamente cinco minutos, é possível configurar pelo celular e começar a assistir a filmes e séries com transmissão via Wi-Fi, mesmo que o televisor não tenha nenhuma conectividade de forma nativa.

Filmes, fotos e músicas na TV

O Chromecast é capaz de transmitir mídias, aplicativos e até editores de fotos para visualização na TV, sem precisar de cabos para ligar os dispositivos. Não é necessário trocar de equipamento ou comprar uma Smart TV para ter acesso a Netflix e YouTube. Dá também para usar o dispositivo para integrar apps de música como Google Music e Spotify.

Mobilidade

O design do Chromecast pouco mudou ao longo dos anos. Qualquer versão é muito portátil, seja a primeira geração, com formato de pendrive, ou as seguintes, com visual circular. As dimensões compactas ajudam no transporte ao viajar: é possível guardar o aparelho facilmente no bolso ou na mochila e conectá-lo à TV mais próxima para aproveitar suas funções em qualquer lugar.

Espelhar a tela de dispositivos

O Chromecast também pode substituir o antigo projetor para quem precisa fazer muitas apresentações. Basta fazer o pareamento entre o celular e computador para transmitir o conteúdo da tela, de forma simples e rápida, com controles no próprio dispositivo.

Além disso, a imagem é exibida em boa qualidade, dependendo da resolução do celular e da TV, e tem suporte para mostrar vídeos com áudio, fotos, tabelas e tudo o que estiver sendo mostrado no visor do smart, tela do navegador ou notebook.

Jogos na TV

Para quem gosta de jogar em uma tela maior, o Chromecast é um ótimo aliado. O dongle permite espelhar ou transmitir via streaming o que está se passando no display do smartphone, com controles no próprio dispositivo.

Preço

Não existe smart TV que consiga chegar ao preço pelo qual um Chromecast é vendido no Brasil. Ele consegue transformar qualquer TV com entrada HDMI em um aparelho poderoso de streaming por um valor baixo.

Produto confiável

O dongle do Google já ganhou reputação no mercado por ser um produto que apresenta funcionamento estável por muito tempo, sem apresentar defeitos. O dispositivo também garante streaming de boa qualidade, com resolução Full HD a 60 quadros por segundo, sendo compatível com redes de 2,4 GHz ou 5 GHz.